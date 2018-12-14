SBL》基斯忘帶球衣 許總：不是給我換他的理由嗎？

基斯忘帶球衣來彰化的脫序行為，已讓富邦主帥許晉哲徹底失去耐心。(中華籃協提供)

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中時電子報

本周來到彰化體育館進行的超級籃球聯賽(SBL)，沒想到好不容易保住飯碗的富邦洋將基斯又出紕漏，竟到14日賽前才發現自己忘記帶淺色球衣，讓富邦總教練許晉哲怒到叫他自己搭高鐵回台北拿，「這不是給我換他的理由嗎？」

基斯確實有點誇張，因為富邦昨天就來彰化練球，卻在今天下午3點準備從飯店出發來比賽時，他才發現忘記帶淺色球衣，原本富邦考慮跟璞園商量改穿藍色球衣替代，但後來許晉哲決定還是不要這麼做，因為為何全隊要配合基斯！

「這種忘帶球衣的行為，完全沒有職業精神，我們又不是NBA，所有球衣都集中送洗，」許晉哲說，「他這樣的做法，不是給我換他的理由嗎？我們早已準備好隨時換人，你就好好看他這周表現吧，因為很可能下禮拜就看不到了。」

其實許晉哲從開季記者會就表達過對於基斯的不滿，本來就很想換掉，卻因歐頓突然膝蓋受傷，只好趕緊叫來米歇爾應急，後來歐頓確定膝蓋積水無法續用，富邦才無奈留下基斯，只是看來這次忘帶球衣事件，已經磨光許總所有耐性。

結果基斯跟助教Jason一起搭高鐵趕回台北，大約晚上6點回到彰化體育館，首節還剩5分23秒就上，富邦本周還遇3連戰，基斯的無厘頭行為，當然只讓許晉哲更加不滿，「我還能說什麼，就一場一場打，這應該也是本季首次有球隊3連戰。」

原本富邦接下來賽程更加嚴苛，因為原先賽程除了本周3連戰，下周也要打兩場，兩周後又是3連戰，等於3周內要打8場，當然會讓許晉哲無法接受，「所以我第一時間就在籃協安排賽程群組內抗議了，後來才改得比較合理。」

(中時電子報)

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