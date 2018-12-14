韓市長跨年處女秀 夢時代估破80萬人次

2018年12月14日 18:02 中時 柯宗緯

夢時代跨年派對請來黃金主持陣容。（柯宗緯攝）

2019夢時代跨年派對卡司堅強，黃金主持群找來浩角翔起、Janet、艾力克斯，再由八三夭、黃小琥接力開唱，壓軸為周湯豪。特別的是，準高市長韓國瑜將獻出跨年處女秀，登台與市民同歡，更將帶來小驚喜，韓流加持估破80萬人次，站上歷史新高。

浩角翔起再度合體，兩人苦練一個月將帶來神祕演出，近來忙於準備彩排，誓言拿下當晚全國收視最高點。Janet說，台北溼冷天氣，高雄大太陽相當熱情，彷彿去夏威夷，一旁艾力克斯虧說「Janet往南一路脫，搞不好到屏東就穿比基尼了！」

14日記者會公布跨年卡司，31日晚間7時在時代大道登場，由女神安心亞搭配舞群熱力開場，愷樂、周興哲、阿達、Ozi、曹雅雯、87樂團、黃小琥、八三夭接力開唱，壓軸則是獨家演出的周湯豪。

周湯豪近來在《中國新說唱》節目表現亮眼，這次為參與高雄跨年，特地推掉多場邀約，視同演唱會等級要求，也將首度在台灣演出新說唱組曲，另外透露有高雄only的演出橋段。

夢時代已4年沒放跨年煙火，據悉今年新市長韓國瑜上台將與民同歡倒數，市政團隊有新的巧思，預告將帶給民眾驚喜，預料跨年人潮可望突破80萬人次。而當晚在夢時代消費不限金額可抽獎，有機會帶回iPhone、華航高雄出發亞洲線來回機票，及發放2000份統一麵包。

(中時 )