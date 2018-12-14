國產雜糧適地適種　通苑輔導轉作黑豆、甘藷

2018年12月14日 18:03 中時 巫靜婷

通霄首次於再生稻田區輔導轉作黑豆，適地適種提升國內雜糧自給率，圖為黑豆示範田田間。（巫靜婷翻攝）

在苑裡舉辦的甘藷栽培管理採收示範觀摩會，邀請桃園區農業改良場研發的甘藷除蔓採收機現場示範。（巫靜婷翻攝）

考量苑裡沿海農田水資源不足，東北季風強盛，不適宜稻作生產，故輔導其轉作甘藷，圖為甘藷示範田。（巫靜婷翻攝）

頭份市農會契收的黑豆將與西螺瑞春醬油合作，研發不含焦糖及防腐劑健康取向醬油及醬油膏。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮再生稻田區首次輔導轉作黑豆，苑裡鎮日前亦舉辦「甘藷栽培管理採收示範觀摩會」，在農委會農糧署、苗栗區農改場、苗栗縣政府共同輔導下，使通苑部分收穫量低、再生稻穀品質及收益欠佳的農田，轉作節水抗風、適地適種的作物，並提升國內雜糧自給率。

農糧署指出，通霄大部分地區為非農田水利會灌區，水資源緊絀且東北季風強盛導致作物收穫量欠佳，苑裡二期作稻作面積約1600公頃，其中近半數為再生稻，靠海段屬於風頭水尾區，不僅稻穀品質不好，收益亦欠佳，故先後於通苑地區輔導二期作轉作黑豆及甘藷。

通霄鎮農會推廣股表示表示，日前通霄舉辦的黑豆栽培管理暨示範觀摩會吸引逾60名農友到場觀摩，通霄產銷班目前已種植27多公頃的黑豆，待明年採收時節才可估算其帶來的產值。

農糧署北區分署指出，黑豆示範田種植的臺南5號，生長期約需120天，並與頭份市農會簽約契作生產並保證價格收購，產銷無虞，政府每公頃補貼6萬元轉契作獎勵，並補助購置黑豆耕作所需的曳引機、雜糧播種機、收穫機及甘藷採收省工機械，鼓勵農友加入機耕協會，資源共享舒緩人力缺工。

示範種植的臺農57號甘藷，塊根表皮棕黃色，肉色橙黃，食味佳，香甜細緻，口感綿密，適合烤甘藷、炸薯條、製餡及製澱粉用等多元化利用，臺南5號黑豆為黑皮黃仁，蛋白質含量高，主要用於釀造高優質醬油，另可製作黑豆漿、黑豆酥、蜜黑豆等加工產品。

分署長蘇宗振強調，鼓勵「地產地消」不僅可減少食物里程及碳足跡，亦可降低水稻生產面積及節省水資源，北區甘藷栽培面積以苗栗縣396公頃最多，有別以往受限於自產自銷，耕作面積無法擴大，慶全合作社提供無毒健康種苗，產量優於農友自行留苗，並導入農產品產銷履歷驗證，讓消費者買的放心，吃的安心。

(中時 )