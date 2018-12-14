韓國瑜就職典禮 佳芬姊禮服由傳產「加圖」操刀

2018年12月14日 18:18 中時 柯宗緯

韓國瑜就職，「加圖實業」總經理張家聖透露，李佳芬禮服將走親膚色系。（柯宗緯攝）

實踐大學服經系助理教授林玫英（左）為李佳芬（中）量身訂製禮服，布料選用在地廠商「加圖實業」。（柯宗緯翻攝）

韓國瑜就職，妻子李佳芬所穿禮服由實踐大學老師林玫英量身打造，並選用前鎮加工區「加圖實業」布料，考量氣候、場合等將打造3套服裝，小禮服注入「愛與包容」元素，以親膚色系襯托優雅氣質，而女兒韓冰擬傾向於新崛江商圈採買治裝，實際力挺商家。

27年「加圖實業」是享譽國內外的紡織廠，位於高雄前鎮加工出口區，產業轉型後，鎖定中高端市場，1年創造1億產值，9成搶攻外銷訂單，像是Dior、香奈兒等國際名牌都是合作客戶。近年參與產學合作，無償贊助學生布料，征戰大小比賽，囊括國內外大獎。

「加圖實業」總經理張家聖表示，此次透過林玫英牽線，有榮幸參與治裝，可望大幅提升傳產能見度，預計製作3套，從典禮到晚宴，主要的小禮服布料選用水溶蕾絲材質，傾向親膚色系、走輕奢華風，將小露香肩，夫人特別注重露出頸部線條，另為與市長身高搭配，衡量穿平底鞋或高跟鞋。

張家聖透露，小禮服將融合兩大元素，第一是行銷愛河，呈現河川之美，第二為韓國瑜強調的「包容」，將貫徹愛河匯入高雄港的融合象徵包容性，整體禮服搭上愛情產業鍊，而從設計師到布料，都為高雄在地化，符合行銷高雄理念。

他提到，由於高雄早晚溫差大，12月白天還是很炎熱，因此布料選擇上會較透氣舒適，晚上則會加件小外套，可能會是黑色或米色系二選一，上頭搭配亮片及刺繡。預計下周三正式定裝。

(中時 )