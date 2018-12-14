佩甄化身耶誕姐姐送禮 幫慢飛寶貝募款

台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，寶貝們綻放出難得的笑靨。（蔡依珍攝）

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台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，寶貝們綻放出難得的笑靨。（蔡依珍攝）
台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，寶貝們綻放出難得的笑靨。（蔡依珍攝）
台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，寶貝們綻放出難得的笑靨。（蔡依珍攝）
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台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，寶貝們綻放出難得的笑靨。（蔡依珍攝）
台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，寶貝們綻放出難得的笑靨。（蔡依珍攝）

台灣好媳婦佩甄14日化身耶誕大姐姐，到桃園市私立寶貝潛能發展中心，陪30位慢飛寶貝玩耍、送上耶誕小禮，笑說好像回到2個孩子幼小時，也玩到一身汗，她也實地走訪因資金不足、被迫停工逾半年的寶貝家園預定地，感嘆雜草叢生，呼籲大家發揮愛心，明年能順利復工。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，2012年透過臉書聯繫上藝人佩甄，佩甄聽到寶貝中心需要協助，義不容辭答應擔任愛心股東代言人，多次到訪鼓勵慢飛寶貝，獲悉寶貝中心新建工程因資金未到位被迫停工，趁耶誕前夕，實地走訪家園預定地直播。

佩甄直播前先到中心和慢飛寶貝同歡，陪著孩子們一同玩玩具輔具、跑跳翻滾，又穿上耶誕裝送大家耶誕糖果包，寶貝們都綻放笑靨，興奮地與她擁抱、大聲說謝謝。

已是2個孩子媽的佩甄笑說看到寶貝們，就回想起自己小孩童年、活潑的模樣，尤其他們開朗的笑容和努力學習的態度，都讓她很感動，她強調第二期工程款還差408萬，希望拋磚引玉，邀請社會大眾加入「百元愛心磚」行列，每人每月100元，共同守護慢飛寶貝，期待明年就能復工。

桃園寶貝潛能發展中心公關經理杜明君說，近年國內發生不少天災，像是花蓮大地震、高雄大地震等，都因賑災產生排擠效應，社福團體募款雪上加霜，她說寶貝潛能中心首期工程款2000萬不到1年半就達標，第二期2400萬3年都還有很大的缺口，導致工程停擺，呼籲企業和個體戶響應募款、義賣。

(中時 )

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