2顆檳榔當酬勞　皮條客拉客拉到鴿子遭逮

2018年12月14日 18:24 中時 巫靜婷

陳男以2顆檳榔為代價仲介賣淫，不料拉客拉到便衣員警遭查獲。（示意圖）

苗栗市1名陳姓男子有多項妨害風化前科，去年5月以2顆檳榔為酬勞幫賣淫女子於租屋處前道路隨機攬客，若對方答應則帶領其進屋以每次費用1000元提供全套服務，不料攬客攬到鴿子當場被查獲，陳男被依妨害風化罪判刑4個月，得易科罰金。

陳男坐在賣淫租屋處外拉客，逢路人行經就起身詢問「裡面有小姐，那個要不要？」等，不料竟拉到執行掃黃勤務，喬裝成男客的劉姓警員，劉警進屋見賣淫女子喊價立即出示證件表明身分，女子見狀逃不了配合警方蒐證，轉身提供1個未使用過的保險套為證，站在門口的陳男見狀隨即趁隙逃逸。

賣淫女子向警方表示，性交易1次1000元，每日約與1位客人做交易，陳男當日在自己的租屋處門口幫忙拉客，他並沒有抽成，但自己事前有請他吃2顆檳榔當酬勞，沒想到他卻拉到便衣警察進門，自己在毫不知情下，對劉警報價後就被查獲了。

警方循線通知陳男到所說明，陳男矢口否認有媒介賣淫更辯稱，當時不在現場，警員穿便服無法辨認身分，沒有招攬介紹警員進去屋內客廳，後來先離開也不在場，不知道後面情形等說詞推託卸責。

法官審理後認為，陳男雖無抽成賣淫費用，但攬客前曾接受女子給予2顆檳榔嚼食，價值雖不高，仍屬有價值之財物，因此依刑法第231條處有期徒刑4個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )