繼承權有時效限制？ 大法官解釋：一身專屬永不喪失

2018年12月14日 18:23 中時 王己由

司法院大法官會議今(14)日作成釋字771號解釋，認定民眾合法的遺產繼承權，是一身專屬(因身分而取得的權利)不能被剝奪，如遺產繼承被侵害時，不會因時效完成就喪失，但依民法相關規定排除侵害並請求返還房屋、動產等「物上請求權」時，仍應受民法15年時效的限制。現行最高法院40年台上字第730號民事判例、司法院37年院解字第3997號解釋，即日起不再援用。

司法院副祕書長葉麗霞說，現行民法一般繼承權被侵害，回復請求時效，包括知悉起2年要行使內，還有繼承開始10年內不行使，都會因時效消滅喪失繼承權。大法官認為，民眾合法的遺產繼承權，是一身專屬永不喪失，但依最高法院40年台上字第730號民事判例，及司法院37年院解字第3997號解釋，分別提到「繼承回復請求權，因時效完成而消滅，原有繼承權即全部喪失」、「自命為繼承人之人於民法第1146條第2項之消滅時效完成後行使其抗辯權」，都違反憲法15條保障人民財產權的意旨，應自771號解釋公布之日起，不再援用。

司法院大法官會議解釋，民眾合法的遺產繼承權，是一身專屬(因身分而取得的權利)不能被剝奪。(示意圖/達志影像)

大法官還認為，在民國38年1月6日大法官釋字第1號解釋作成前，司法院「院字」及「院解字」解釋，是司法院依當時法令，以最高司法機關地位，就相關法令的統一解釋，所發布的命令，並不是由大法官依憲法所作成。在現行憲政體制下，法官審判案件，還可引用，但仍要依據法律，表示適當的不同見解，並不受拘束。司法院釋字第108號及第174號解釋，在這個範圍內，應予變更。

(中時 )