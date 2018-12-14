高雄港「棧庫群」明開放 2019燈會移師碼頭

2018年12月14日 18:09 中時 柯宗緯

高雄港1至10號碼頭全面開放，15日正式打開棧庫群。（柯宗緯翻攝）

棧貳庫可看夕陽餘暉，引人入勝。（柯宗緯攝）

棧貳庫遊客如織，吸引150萬人造訪。（柯宗緯攝）

高雄人氣網紅景點棧貳庫，吸引親子客觀光。（柯宗緯攝）

「港市合一」又跨出一大步！以棧貳庫為首的高雄港1至10號碼頭，明（15）日將全面開放，宣告打開棧庫群，邀請市民參加「走進高港大遊行」，前800名入場民眾可免費暢跳Art Zoo藝術動物園。另外睽違多年，2019高雄燈會將重返高雄港，移師2至10號碼頭。

高雄港區土地開發公司指出，高雄築港110年，1949年因應港埠分級納入控管區域，從空間、人事與交通工具全面監控，讓蓬萊商港歷經70年港與市實體隔離。近年高雄港港埠設施擴建，使蓬萊商港卸下港區管制區身分，市民可親臨1至10號碼頭感受港口地景風采。

棧貳庫開幕至今突破150萬人次大關，平均每月20萬人次、平均平日3500人、假日13000人，營收更一舉飆到1.5億元。

土開公司表示，蓬萊商港約20公頃的棧庫群，將複製棧貳庫成功活化經驗。明年將有大港橋跨越3號船渠，連結駁二大義倉庫群與蓬萊商港區，串聯亞洲新灣區水岸觀光產業，預估整體棧庫群開發完成，可創造逾15億產值與1300個就業機會。

15日「走進高港大遊行」，由超萌ㄇㄚˊ幾兔大型人偶領軍，帶領民眾走入蓬萊港區。下午1時開放排隊，前800名民眾享免費暢跳「Art-Zoo藝術動物園」氣墊樂園，另辦港邊開唱音樂會，由農村武裝青年樂團、金曲獎民歌女聲王昭華獻聲演出。

以藝術高港倉庫市集為概念的「棧伍庫港濱潮市集」，邀請人氣美食餐車及原創手作市集。高雄市觀光局將「2019高雄燈會」移師高雄港2號至10號碼頭，並於17日晚間舉辦「高雄燈會亮起來‧藝起搖擺暖身秀」戶外音樂會。

(中時 )