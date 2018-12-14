連6年拋磚引玉做愛心　懷舊樂團明晚開唱

懷舊樂團公益慈善音樂晚會15日登場，14日於中正堂彩排，樂手演奏電子薩克斯風帶來一首首金曲。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
苗栗縣特殊教育關懷協會理事長邱鎮軍（右三）與懷舊樂團邀請民眾15日憑票出席，讓愛「傳承」下去。（巫靜婷翻攝）
苗栗縣特殊教育關懷協會理事長邱鎮軍（右）14日參與彩排帶來一首「客家本色」。（巫靜婷翻攝）

歲末寒冬來送暖，為關懷弱勢族群，苗栗縣特殊教育關懷協會結合台灣中油探採事業部將於15日晚間7時在文觀局中正堂舉辦「中油愛在貓貍公益慈善音樂晚會暨寒冬送暖」活動，期待透過懷舊樂團的音樂表演，凝聚鄉親的愛心並向身心障礙人士與弱勢團體傳播溫暖關懷。

特殊教育關懷協會理事長邱鎮軍指出，懷舊樂團已連續6年辦理愛心公益音樂晚會，歷屆主題分別為讓夢飛翔、情傳千里、希望啟航、成長、蛻變，到今年的「傳承」，希望乘載愛的音樂能夠延續並感動下一代。

中油探採事業部行政室副主任葉甫峯表示，中油公司關心弱勢族群的需求，在歲末年終寒冷的冬天，準備了600條毛毯，將發送給苗栗地區的弱勢族群，溫暖每個人的心。

懷舊樂團執行長朱道康表示，樂團年年舉辦公益音樂會獻愛，更耗資打造專業舞台讓鄉親憑票對號入座感受懷舊音樂的魅力，樂手平均年齡約50歲，但專業程度毫不遜色於業界，表演以老歌為主，歡迎民眾踴躍參加，並捐款幫助需要的人，讓愛的火種永不熄滅。

晚會邀請了創世基金會、華山基金會、苗栗縣生命線協會、苗栗縣山城救援協會、世和人本生命禮儀社、肢體傷殘自強協會、生命之愛文教基金會、犯罪被害人保護協會、展夢圓關懷身心障礙協會等社福團體共襄盛舉，希望民眾一同聽音樂做愛心，永續傳承。

(中時 )

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