大業國中校慶運動會　吃披薩炸雞慶生

2018年12月14日 18:29 中時 黃國峰

台中市大業國中14日舉行23周年校慶運動會，特別推出校慶披薩特餐。（黃國峰攝）

台中市大業國中14日舉行23周年校慶運動會，特別推出校慶披薩特餐，同學們吃得盡興。（黃國峰攝）

台中市大業國中14日舉行23周年校慶運動會，大隊接力，展現團結合作精神。（黃國峰攝）

台中市大業國中14日舉行23周年校慶運動會，上午在簡單的開幕式後，即展開班際趣味競賽、接力賽等，一整天熱熱鬧鬧，充滿熱情和朝氣，其中特別的是，中午推出校慶特餐，是經由同學們票選出來的披薩特餐，讓同學們吃得盡興，補足活力，繼續爭取榮譽。

開幕典禮由管樂隊、合唱團及童軍社表演旗舞拉開序幕，活力精彩的演出，獲得學生、家長熱烈掌聲，接著的頒獎典禮，也看出大業國中學生多才多藝的一面，舉凡閩南語演講、音樂比賽、直笛演奏、英語歌曲比賽、田徑及游泳等，都獲得台中市比賽第一名的佳績。另外也表揚了服務二十年、十五年及十年的教職同仁及志工，肯定他們的貢獻。

運動會安排了，短跑、大隊接力、趣味競賽等項目，同學們個個卯足全力衝刺，爭取團隊榮譽，場邊加油聲不絕於耳、主持人插科打諢，讓趣味競賽有趣了不少，大隊接力則展現班上同學團結一致，齊心向上的一面。還有教職員工組隊參賽，與學生同樂，為整個校慶活動帶來一波又一波的高潮。

特別的是，中午營養午餐，學校不再按照既定菜單出菜，而是營養師根據同學們的喜好，開出幾樣校慶套餐組讓同學票選，最後選出披薩套餐組，經過營養師精心調配，除了主菜紐奧良披薩外還有酥炸地瓜條、杏鮑菇、卡拉雞腿排及由青花菜、通心麵、海鮮蝦仁組合的橘汁鮮燴，外加一顆橘子，飯後甜點，則有同學們最喜歡的珍珠奶茶，就是要讓同學們在校慶這天吃得盡興，玩得愉快。

(中時 )