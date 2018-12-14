花蓮》藍營推議長人選搞內鬨 張峻放話不參加假投票

現任副議長張峻認為還沒經過黨紀處分前都是合法黨員，不應影響黨員應有的投票權。（資料照）

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議員張正治認為先公平再談和諧，違紀參選黨員不適合具備假投票當天的投票權。（資料照）
議員謝國榮則主張尊重議會決定，認為應符合民眾期待，納入排黑條款，並強調自己有良民證。（資料照）

國民黨下屆縣議會拿下過半席次，黨內議員張峻、張正治、謝國榮3人有意角逐，卻因黨提名方式鬧得沸沸揚揚，甚至傳出黨員至黨中央向主委「溝通」，張正治堅持違紀黨員不該參與黨內初選，謝國榮主張尊重黨部決定，張峻則放話，不會出席17日假投票，也不接受假投票結果。

下屆議員選舉，國民黨共拿下18席次，此外還有蔡啟塔、鄭寶秀、高小成、賴國祥、蔡依靜等5名違紀脫黨參選上的國民黨員，縣黨部11日召開協調會議討論正副議長推舉方式，其中也決議違紀5人不具備假投票資格，縣黨部主委鄒永宏今受訪指出，至今未收到黨中央來文指示，仍舊以11日會議決議內容執行，以18人投票為主，推薦得票數最高的人選。

除了登記參選議長的張正治、謝國榮、張峻，還有登記參選副議長的有潘月霞、吳東昇、吳建志、黃馨，鄒永宏指出，5人確實違反黨紀，都有處分只是還沒處理，他也重申中央開放參選，指得是黨內獲支持人數高的人，就推薦誰，黨內將於17日下午2點在縣黨部進行假投票，票數最高的人，將是這次的提名人選。

「先公平再談和諧！」張正治強調，5人違紀參選，讓黨提名人選落選，就該接受懲處，不適合在黨內議員假投票中具備投票權，等待停權時效過了，同樣歡迎回到黨內繼續服務。

謝國榮則表示，尊重黨部決定，認為議會是為老百姓解決事情，不該讓老百姓看笑話，但應該符合民眾期待，納入排黑條款，也建議有意參選的人選拿出「良民證」，讓民眾檢視。

現任副議長張峻則堅持違紀黨員應有投票權，他指出，還沒經過黨紀處分前都是合法黨員，不能剝奪合法黨員的權利，針對11日的會議決議，他認為，5名當事人未收到通知所以未出席，會議決議視同無效，並揚言，17日不會出席假投票，覺得不合理的人也不會去。

張峻指出，新竹市國民黨議員15席，還要拉攏6名無黨籍壯大黨團，提名正副議長，花蓮明明有23名黨員硬要拆成18人，他強調，政黨政治是愈多人愈好，砍掉人力進行黑箱作業，這不是民主風範，質疑有圖利問題。

(中時 )

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