小女童被迫「吸菸」 單親爸硬塞香菸、檳榔 全程直播

2018年12月14日 18:19 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

嘉義一名男子，疑似讓年僅1歲多的小女童「吸菸」、含檳榔在網上直播，引發公憤，看到的網友楊言要肉搜出該男子讓他受到制裁。社會局目前已介入調查，表示男子的行可裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並強制親職教育4到50小時。

該直播影片中，男子將點燃的香菸，拿給女童吸1口後拿走，他跟朋友視訊過程中，還讓女童嘴叼著菸。有網友發現，2個月前這名男子也曾在臉書直播讓女童含香菸和檳榔的內容，但女童搖頭根本不願意，但他竟然硬塞進女童嘴裡，讓女童含了1口吐掉。

蘋果報導，這名男子姓陳，被網友肉搜出臉書帳號後，他緊急關版。但政府單位已找出他住新北市，派出社工與員警到家中調查。

警方調查，影片中的男子是女童的父親，24歲是單親爸爸，自己帶著2歲女兒與父親同住。目前因身體受傷在家休息，由他與父親一起照顧女兒。警方詢問直播中餵食檳榔及抽菸事件，他解釋，女兒才2歲大，會拿東西亂往嘴裡塞，覺得好玩才會視訊直播，他父親也曾制止，但沒想到會鬧上新聞。

新北社會局指，社工與警員今下午已到家裡進行家訪，並當場告誡確保不可再發生，同時針對事件的發生始末、頻率，與平時家長對孩子安全與平時照顧，深入了解。

社會局強調，這位爸爸的不當行為，已涉嫌觸犯《兒童及少年福利權益法》49條第3、11、15款與97條、102條規定，任何人不得利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙行為等，屬兒虐行為，可裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並強制親職教育4到50小時。

(中時電子報)