2018年12月14日 19:30 中時 王遠茂

101跨年煙火重頭戲，高達6000萬經費，在101團隊到處找企業贊助下終於有譜，除了官方觀光局是最大贊助商外，還包括國內外企業共同參加跨年煙火施放。圖為101大樓在35樓至90樓間，裝了近14萬顆LED燈組成的「TPAD」燈網，夜晚不斷在測試演出情形，配合煙火秀豐富演出，要點亮全世界的眼睛。（圖文：王遠茂）

101跨年煙火重頭戲，高達6000萬經費，在101團隊到處找企業贊助下終於有譜，除了官方觀光局是最大贊助商外，還包括國內外企業共同參加跨年煙火施放。圖為101大樓在35樓至90樓間，裝了近14萬顆LED燈組成的「TPAD」燈網，夜晚不斷在測試演出情形，配合煙火秀豐富演出，要點亮全世界的眼睛。（圖文：王遠茂）

101跨年煙火重頭戲，高達6000萬經費，在101團隊到處找企業贊助下終於有譜，除了官方觀光局是最大贊助商外，還包括國內外企業共同參加跨年煙火施放。圖為101大樓在35樓至90樓間，裝了近14萬顆LED燈組成的「TPAD」燈網，夜晚不斷在測試演出情形，配合煙火秀豐富演出，要點亮全世界的眼睛。（圖文：王遠茂）

101跨年煙火重頭戲，高達6000萬經費，在101團隊到處找企業贊助下終於有譜，除了官方觀光局是最大贊助商外，還包括國內外企業共同參加跨年煙火施放。圖為101大樓在35樓至90樓間，裝了近14萬顆LED燈組成的「TPAD」燈網，夜晚不斷在測試演出情形，配合煙火秀豐富演出，要點亮全世界的眼睛。

(中時 )