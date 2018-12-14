阿嬌自曝哄老公秘招 網嘆：怎麼還是這麼委屈

阿嬌上節目分享與賴弘國互動。（圖／翻攝自爸媽學前班、韓飯桶微博）

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中時電子報
阿嬌指自己會主動哄老公。（圖／翻攝自韓飯桶微博）
阿嬌指現在買包會看老公眼色。（圖／翻攝自韓飯桶微博）

Twins的阿嬌（鍾欣潼）本月20日將在香港和有「醫界王陽明」封號的賴弘國舉行婚宴，最近阿嬌上節目，談到婚禮坦言自己本來希望老公一手包辦所有的事，「但最後還是我辦」，她更說到自己是不喜歡吵架的人，若老公有了情緒，她會為了避免吵架主動安撫對方，引來粉絲說：「感覺太將就男方了」、「怎麼還是那麼委屈」。

大S主持的《Beauty小姐》最近請來即將成為新娘的阿嬌，大S問阿嬌如果和老公吵架會怎麼處理？她表示自己是討厭吵架的類型，但賴弘國卻喜歡吵架，「有時候他的小情緒上來了，我會避免那場吵架，就會主動安撫他、哄他」。

阿嬌強調自己以前是不會這麼做的，自嘲是因為國語不好所以不太會吵架，阿嬌現場也舉例自己現在買東西會多注意旁邊那個人的眼神，因為賴弘國曾念過她「買包不看價錢」，她雖覺得花自己的錢應該沒錯，但為了顧慮老公的感受，就不一定會買。

節目上，阿嬌好友鄭希怡也幫賴弘國緩頰，直言：「妳老公（賴弘國）有一點很甜」，透露阿嬌先前和老公上節目，工作時兩人往往不能吃東西，節目結束後賴弘國私下說：「原來錄節目真的很累」，阿嬌也說老公因此「知道她在那個攝影機下面是怎麼過」，兩人因此賺到相處時間，也讓賴弘國更能體諒她。

但見阿嬌分享買包包會多看老公眼色，不少網友還是心疼說：「我以為阿嬌會是被寵著的」、「希望她幸福！不過婚姻真的不能太委屈自己一味的忍讓」、「她老公也有對她好的地方啊，情侶之間沒有誰一直寵愛誰的都是對等的」、「太委屈自己了吧，這男的還沒長大？」。

(中時電子報)

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