衛生所掛號、量測自己來！智慧診間服務今啟動

智慧診間的設備包括提供掛號、報到、就診流程的「自動掛號系統」，只要在家透過網路就能完成掛號，報到設備跟進大醫院設備。（張祈攝）

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健康量測設備一機多用，可提供8種檢測服務，量測數據可直接上傳雲端，供看診醫師參考。（張祈攝）
健康量測設備一機多用，可提供8種檢測服務，量測數據可直接上傳雲端，供看診醫師參考。（張祈攝）

花蓮縣衛生局、工業局、民間電信業者三方合作，推動「智慧診間服務」、「智慧長期照護社區服務」預計2年內在全縣13鄉鎮衛生所設置醫院等級的自動掛號系統、智慧化身體健康量測設備，從掛號、基本測量統統自己來，數據同步存取在雲端，省時又便利，也是東部衛生所e化第一步，目前花蓮市衛生所以搭建完成，下一站為南區瑞穗鄉，衛生局長陳德惠說，智慧長期照護社區服務也設備也將在明年發表。

花蓮縣衛生局今天舉辦「東區基層衛生所長照健康照護智慧化展示體驗展示會」，在花蓮衛生所進行智慧診間服務測試，由局長陳德惠擔任「病患」逐一示範從報到到使用量測設備，並宣告為期2年的智慧化搭建服務正式啟動。

智慧診間共有2項設備，包括提供掛號、報到、就診流程的「自動掛號系統」，只要在家透過網路就能完成掛號，報到設備跟進大醫院設備；另外，「健康量測設備」，則是就診前的基本測量設備，包括血壓、血糖、血氣、額溫、握力、身高、體質及一氧化碳測量統統在一台機器可以完成，所有測量數據都直接存進雲端內，方便門診醫師診療參考。

花蓮縣衛生局指出，測量設備項目為東部地區量身定做，目前發表針對一般民眾通用項目，也有專為長照設計的智慧設備，預計明年發表，除了民眾使用方便外，也便於縣衛生局掌握各鄉鎮就診情況，讓醫療服務更深入、更即時。

(中時 )

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