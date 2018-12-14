瑞典家居IKEA推百元商店 進駐通化夜市吸引消費者朝聖

IKEA百元商店活動，邀請夜市最夯叫賣哥推薦百元商品。（IKEA提供）

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全球第一家IKEA百元商店進駐台北通化夜市，左起，IKEA台灣敦北店店長Garth Collins林佳文、IKEA台灣總經理Adrian Worth艾卓思、IKEA台灣副總經理Hugo Asplund艾斯本、IKEA台灣行銷總監Tammy Hsia夏啟文共同為IKEA百元商店揭幕。（IKEA提供）

瑞典家居IKEA進駐通化夜市，打造全球首家IKEA百元商店，訴求100元就能買到好設計，品牌表示，「因為台灣夜市總是可以買到很划算的好東西，所以我們決定開在夜市，也能貼近更多不同族群的消費者」。

通化店共有兩層樓，從原有門市的上千個百元品項中精選近200項低價好品質的商品，販售品項，包含餐具、及瑞典零食，還有受到廣大消費者喜愛的霜淇淋與熱狗，品牌經典熱銷的收納、浴室用品、辦公小物、寵物用品皆備，品項也會不定期進行更換。

品牌表示，其實IKEA總共有超過千項低於百元的商品，都是非常高CP值的日常用品，以往比較沒有機會用力的介紹給消費者，所以開了百元商店希望讓更多人注意到，有別於IKEA正規門市，百元商店以快閃方式，預計開到明年4月。

即日起至2019年4月21日，宜家卡卡友憑消費可獲得FRAKTA零錢包，另有消費滿額禮，詳情可洽品牌官網。

(中時 )

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