大食量正妹邵阿咩 狂嗑擺盤美食 店家求擾：險吃垮

2018年12月14日 19:20 中時 柯宗緯

「膽固醇女王」邵阿咩挑戰千葉火鍋，讓店家求饒。（柯宗緯攝）

「膽固醇女王」邵阿咩狂嗑百盤美食，令人懾服。（柯宗緯攝）

有「膽固醇女王」之稱的邵阿咩，為南部知名大胃王正妹，擁有亮麗外表和纖細身材，卻能吃下巨無霸大餐，最近她挑戰千葉火鍋吃到飽，打破吃到飽紀錄，狂嗑112盤美食料理，食量驚人，把店經理嚇得求饒認輸，開玩笑說「千葉火鍋差點被吃垮！」

邵阿咩挑戰千葉火鍋吃到飽，總共吃掉150隻白蝦30盤、20盤腿排，40盤培根豬肉、5盤雞翅、8盤甜點、6杯蔬果汁、2大盤蔬菜、1大盤海鮮，共計吃了店家112盤美食，從中午12點吃到下午3點，吸引不少民眾在旁圍觀拍照。

邵阿咩同時也打破自己吃到飽紀錄，從早期吃200隻蝦就已經有飽足感。她透露，這次光是吃蝦就吃了150隻，還享用了各式美食料理，誇張食量驚艷全場，為了剝蝦，還出動4名「剝蝦部隊」，才趕得上阿咩吃蝦的速度。

店千葉火鍋公關張妤綾笑說，見識到邵阿咩的超級大食量，以她今天吃的的食量來換算，是10位瘦小女子來千葉火鍋用餐的食量，千葉火鍋開店以來，就算是很會吃的男性客戶也不及她的一半，為了迎接阿咩挑戰，店家還出動「冷凍車」專程運送她的食材，避免食材不夠，影響到其他客人用餐份數。

今年35歲邵阿咩身高165cm，體重46公斤，目前職業是活動主持人，也是駐唱歌手，號稱「膽固醇女王」，來自高雄的她，是南部唯一大胃王，很難想像她每天竟得花6小時進食。

過去她因挑戰「丹丹漢堡全餐」一戰成名而被網友瘋狂轉載，之後也挑戰100貫壽司、100個炸雞塊、3公斤豬排、大啖54隻大閘蟹等不可能的任務，被媒體爭相報導，累積不少粉絲。

邵阿咩表示，這次挑戰千葉火鍋，因千葉火鍋號稱吃到飽不怕民眾狂吃，所以特地挑戰，把所有吃到飽料理吃過一輪，但也呼籲民眾，到吃到飽餐廳千萬別浪費，要像她把美食都吃得一乾二淨，才是好顧客。

邵阿咩說，本身不是特別愛吃快，覺得對身體有負擔，而且美食就應該好好享用，所以比較不屬於快食型，是屬於長跑型的，照自己的速度吃，可以連續吃好幾個小時，未來將繼續貫徹她能吃就是福的人生。

(中時 )