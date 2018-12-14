卓榮泰選民進黨主席 林濁水崩潰：大破大立之門關閉

桃園市長鄭文燦等人陪卓榮泰登記參選民進黨主席。(郭吉銓攝)

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中時電子報
/綜合報導
代表民進黨中生代的6人手牽手象徵團結一致。(郭吉銓攝)

民進黨中生代共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席。民進黨新潮流系大老吳乃仁立即不滿嗆聲「退出民進黨、退出新潮流」；新潮流系元老林濁水亦感嘆「民進黨大破大立之門宣告關閉」，並指民進黨最重要的事恐怕是「尋找另一個可能的明日之星補上賴清德的空缺，獻祭在行政院長的位置上」。

卓榮泰為何贏家民進黨中生代共推參選黨主席？黨內人士指出卓榮泰「溫文儒雅、個性溫和」，但協調、溝通能力一級棒，曾在慘烈鬥爭的「長扁爭」、「長昌配」擔任重要溝通橋樑的角色立功。如今，九合一選舉民進黨敗選後，傳黨內出現「守成保皇派」與「大破大立派」之爭，守成派保皇以鄭文燦、林佳龍、陳其邁等人為首；大破大立派以段宜康作為放話炮手。如果，「守成保皇派」若推卓榮泰任黨主席成功，卓榮泰「喬事」將可利用執政優勢與資源，讓蔡英文在2020年民進黨總統「候選人」競爭上保持優勢；「大破大立派」高舉改革旗幟逼宮蔡英文，希望更換2020年民進黨總統「候選人」將落空。

因此，林濁水也在感嘆「民進黨大破大立之門宣告關閉」，而且預測「另一個可能的明日之星補上賴清德的空缺，獻祭在行政院長的位置上」；新系大老吳乃仁更搶先指出民進黨中生代共推卓榮泰參選黨主席，係黨內檢討敗選方向出現錯誤，嗆聲要退出民進黨、退出新潮流。並點名鄭文燦開罵，指中生代推舉卓榮泰聲明中的理由是「羞辱小段（段宜康）的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

(中時電子報)

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