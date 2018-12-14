高中鋁棒》穀保氣走平鎮奪冠 許元泰包辦勝投、再見安

2018年12月14日 18:36 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

107學年度學生棒球運動聯賽高中鋁棒組全國總決賽冠軍戰，新北穀保、桃園平鎮激戰至進入延長賽，投打二刀流許元泰後援3局奪勝，9局打擊也建功，敲出再見安打，助穀保終場6比5氣走平鎮，拿下隊史第3冠。

穀保連3年闖進冠軍戰，今年繼黑豹旗後再度在冠軍戰與世仇平鎮交手；首局靠著尤彥晨、許元泰串連安打，以2比0領先，3局上，平鎮高中鄭郭佑敲1分打點安打，率軍破蛋。

平鎮先發投手陳子傑僅投1局失2分後退場，陳冠宇接替投球任務，連5局壓制穀保火力，平鎮也趁機反攻，5局一壘有人時，鄭郭佑再度敲安，形成一三壘有人，此時穀保二壘手發生失誤，平鎮跑回第2分，扳平比數。

兩隊打完6局以2比2平手，許元泰7局無人出局一二壘有人臨危受命登板，卻投出保送外加1次暴投，讓平鎮以3比2超前，不過下半局，許元泰突破陳冠宇的封鎖，1出局後適時敲安，並在隊友楊正宇、楊豪恩接連安打護送下，跑回追平分，將戰局逼至延長賽。

延長賽採突破僵局制，兩隊依舊你來我往，8局各拿1分，9局平鎮靠連兩個犧牲打攻下超前分。9局下半，平鎮換投陳柏均，許元泰扮演英雄，掃出二壘長打，一棒結束比賽，助穀保逆轉勝。

兩隊在鋁棒3度於冠軍戰交手，前2次皆由平鎮奪冠，穀保這次未讓歷史重演，奪下隊史第3冠，教練鄭志強賽後表示，「其實對方投手並不難打，主要是我們攻擊方面想太多，得點圈無法有進一步攻擊機會，選手不夠冷靜，也導致出棒較為猶豫，比賽打到這裡，就是在比誰的抗壓好。」

許元泰投打建功，後援3局奪勝，也敲出勝利打點，賽後勇奪MVP、投手、打擊三大獎，表現受到肯定，鄭志強說：「他的經驗比較好，是我們積極培養的主力投手，心態持續保持穩定，明年有機會銜接木棒。」

平鎮陳冠宇強力後援7局僅失2分，表現也相當出色，總教練吳柏宏賽後表示：「今天本來就是設定一有狀況就換冠宇，投起來比想像中來得穩定，2隊都打得不錯，選手也表現很好了，可惜得點圈無法適時一擊、拉開差距，才有被超前的機會。」

至於季軍戰部分，台中西苑在季軍戰派出怪投蔣鎮宇先發，他以88球完球7局，被擊出4支安打、投出3次三振，失2責失分，打線在最後半局反攻，廖期脩擊出再見安打，助西苑以3比2擊敗新北鶯歌，相隔2年再度奪下季軍。

(中時電子報)