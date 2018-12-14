與周杰倫的古堡婚禮成經典 昆凌曝挑婚戒秘訣！

2018年12月14日 18:41 中時 蔡琛儀

昆凌和周杰倫2015年在英國的浪漫古堡婚禮，至今仍讓不少女孩津津樂道，她的婚紗和婚戒也總被熱烈討論，提到鑽戒挑選的堅持，昆凌笑說：「鑽石就是要愈經典、愈雋永，才是最好的。當初挑鑽戒時，我就要八心八箭，因為這樣鑽石散發出來的光芒才夠漂亮。」

她有著美滿家庭，但追求夢想的腳步與對工作的努力付出卻始終不停歇，因為她從沒打算當那種走入家庭，就犧牲奉獻、捨棄自我的女生，她表示：「女生不該被侷限，應該對自己有自信，才能散發出自己想要的光芒。人因夢想而偉大，很多女生常常為了家庭，習慣犧牲奉獻，但女生其實不要忘記自己，當妳有夢想，有了追求的目標，在做這件事的時候，自然就會發光發亮。」

昆凌今年事業運滿滿，除了代言、接拍好萊塢電影，還推出個人服裝品牌，2019年即將到來第一個好消息便是接下「DHC 2019純橄情系列」代言人。

今年即將邁入尾聲，昆凌也分享自己的2019年夢想清單，包括電影大賣、皮膚狀況很好、接下更多不同角色的挑戰。她在明年將有2部全新電影作品上映，因此工作重心便是勤跑宣傳，在忙碌疲累的狀況下，她更重視保養皮膚，目標就是零死角、無破綻的肌膚透亮，「在宣傳期的時候一定要漂亮，漂亮就會有自信，有自信，人就會發光！」她皮膚很乾，加上工作忙碌，常常坐飛機四處奔波，因此她相當注重保濕，視保濕為第一使命。

(中時 )