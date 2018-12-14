水泥叢林化身海洋世界 繽紛彩繪點亮新莊巷道

2018年12月14日 18:37 中時 吳岳修

碧藍清澈的海底景觀，熱帶魚穿梭在隨波擺動的海草間，前方小丑魚正朝著游來，瞬間彷彿有置身海底世界的錯覺。（吳岳修攝）

新北市新莊區中泰里走可愛動物風，維妙維肖的貓狗圖畫讓人會心一笑。（吳岳修攝）

「哇！是海底隧道，尼莫游過來了！」走在單調灰濛濛街道上，拐個彎轉進新北市新莊中港路369號旁的無名防火巷，映入眼簾不是冰冷水泥牆，而是一片碧藍清澈的海底景觀，熱帶魚穿梭在隨波擺動的海草間，前方小丑魚正朝著游來，在那一瞬間彷彿有置身海底世界的錯覺。

這可不是走進大型水族館，而是在里長們積極爭取下，配合新北市府水利局善用汙水管線節餘經費，選定一些原本陰暗髒亂、鮮少人走的巷道或防火巷，聘請巧手畫師以３D彩繪技術，一筆一畫描繪出一幅幅精緻美觀的市容牆面繪畫藝術，讓原本冰冷的都會水泥叢林角落，瞬間化身為色彩繽紛且各具主題等色的七彩世界。

以新莊區中泰里中港路來看，2年前在中港路369號旁無名防火巷試辦彩繪，原本枯燥乏味的紅磚牆化身為小時候的磚瓦古厝三合院，再往前走慢慢變為鬱金香、紫羅蘭的花草世界及海底景觀，直行穿過巷道再向前走，Q版十二生肖正列隊歡迎，今年9月間在中港一街45號旁的防火巷二次作業，水汪汪大眼睛的可愛貓狗正在嬉戲打鬧，每幅圖案都經過師傅巧手畫出，活靈活現令人驚嘆。

接續來到仁愛里福樂街132巷，里長吳振聲堅持要留住老新莊的古早記憶，巷口迎客的是新莊傳統鼓藝繪畫，兩層樓高的鼓手奮力擊鼓，一旁牆面的一具大鼓經過繪畫師父的3D設計，吳振聲再向新莊製鼓老店响仁和鼓藝工坊要來兩支鼓棒，透過鏡頭呈現彷彿真有擊鼓振天響的錯覺。

腦海中的鼓聲還沒散去，前方疑似有熱鬧的傳統市場，古早味的麵攤、放映梁山伯與祝英台的舊時電影院、柑仔店的阿姨坐在店內玩著布袋戲，讓人時空錯覺以為回到了50年前的台灣，一幅幅令人懷念的舊時景象不斷隨著彩繪浮現，住在巷內的陳阿伯說：「畫得真很的很棒，好像真的回到過去一樣」。

(中時 )