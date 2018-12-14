森林書屋聖誕音樂會　百童同樂齊跳舞

新北市原住民族行政局14日在泰山森林書屋旁舉辦聖誕音樂會，邀請上百名幼稚園學童開趴跳舞。（吳岳修攝）

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歡樂聖誔節即將到來，新北市府原住民族行政局搶先在14日上午，邀請上百位幼稚園小朋友，到泰山辭修公園舉行「泰山森林書屋聖誕音樂會」，在排灣族古調改編的聖誔音樂下，跟著MOMO親子台藍莓姊姊等人大跳聖誔舞，森林書屋的故事奶奶及爺爺也穿上聖誕服發禮物，讓小朋友們開心尖叫，提前歡度佳節。

座落於泰山辭修公園靜謐森林裡的森林書屋，是全國第一間專門推廣原住民文化的主題書屋，今年8月間甫開幕，收藏了大量的台灣、日本及澳洲原住民的繪本書籍，將近4千本適合孩童與親子共讀的藏書，館內還聘有專門說故事「故事爺爺」及「故事奶奶」，讓孩童在聽講互動間接觸書本內容，從中鼓勵孩子喜歡閱讀。

為了迎接森林書屋的第一個聖誔節，原民局特地與泰山區公所合作，14日上午在書屋旁的公園內廣場，盛大舉辦一場獨具原民風味的聖誔音樂會，邀請上百位幼稚園小朋友一起來開趴。

原民局精心規畫，特地邀請最受小朋友歡迎的MOMO親子台哈密瓜哥哥、藍莓姊姊及海苔哥哥主持，不少小朋友一眼認出興奮大喊，3人也賣力在排灣族古調改編聖誔歌及阿美族輕快歌謠伴奏下，帶著小朋友一起唱唱跳跳，雖然氣溫略顯涼快，但小朋友們看到偶像主持人，也都全力配合手足舞蹈，現場好不熱鬧。

原民局長楊馨怡說，泰山森林書屋非常適合家長帶小朋友一起來看書、活動，選擇在聖誔節前舉辦這場別開生面的聖誔音樂會，就是希望小朋友能把繪本中看到的情境與故事帶出教室，在綠意盎然的大自然中上一堂溫馨又有意義的音樂分享課。

(中時 )

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