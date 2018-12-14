融合原民、印第安、希臘神話 樹人家商美容科畢展驚艷全場

新北市樹人家商美容科今（14日）上午舉辦「漾彩 Young Color」畢業成果展。（許哲瑗攝）

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新北市樹人家商美容科今（14日）上午舉辦「漾彩 Young Color」畢業成果展。（許哲瑗攝）
新北市樹人家商美容科今（14日）上午舉辦「漾彩 Young Color」畢業成果展。（許哲瑗攝）

新北市樹人家商美容科今（14日）上午舉辦「漾彩 Young Color」畢業成果展，忠、孝、仁3班學生穿上豔麗服飾走上伸展台，以台灣原住民為概念，從彩妝、髮藝、服飾製作、造型設計都一手包辦，十足創意讓來賓們大開眼界。

樹人家商美容科表示，「漾彩 Young Color」校內畢業成果展已邁入第8年，早年受限於表演空間不足，師生們得舟車勞頓到處外界表演場地，為了讓畢業生能夠擁有屬於自己的舞台，師生們克服種種困難，利用校內有限的場地，精心佈置打造成華麗舞台，讓學生能在最熟悉的校園展現高中三年所學，為花漾青春點綴繽紛色彩。

學生陳美君表示，一般學校通常將畢業成果展辦在操場、運動場等室外場地，樹人家商美容科用心打造室內舞台，給畢業生最棒的表演空間，室內場地雖然比較小，卻感覺特別溫暖。

陳美君說，今年表演主題為原住民，她特別在服裝上結合希臘文化的祭司角色，象徵召喚出神話中的神，每個角落都藏有創意，台下觀眾看學生穿上華麗的豔服，可能以為很輕鬆，但這件衣服每個圖騰、皺摺都由學生自行構想， 從暑假開始準備，耗時將近半年才完成，雖然辛苦，但看到台下觀眾、老師滿意的表情，覺得一切都值得了。

美容科主任謝沛蓁表示，第一次將畢業展主題納入原住民圖騰作創作，希望藉此讓孩子認識台灣當地文化，也有許多學生融合希臘天神、印第安等文化素材，創意無限，令人誇目相看。

(中時 )

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