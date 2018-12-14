新專輯延滯明年發行 小豬履約先推新單曲

2018年12月14日 18:44 中時 尤嬿妮

小豬近日推出全新單曲。（EMI提供）

羅志祥（小豬）相隔3年近日推出新單曲〈NO JOKE〉，不少歌迷訝異小豬原承諾年底發片，但如今只有一首？原來因小豬不斷修改製作物，導致專輯進度延遲，但他堅持履行先前向歌迷保證今年有新音樂作品的承諾，「說好了12月給你們新歌，No Joke不開玩笑」！小豬的經紀人14日表示，小豬因主持、實境秀節目等工作忙得不可開交，新專輯最慢明年暑假前推出，這首單曲也會收錄其中。

〈NO JOKE〉找來街舞大師Jawn Ha（何展成）編排高難度舞蹈，是小豬出道以來練過最累的舞步，15歲開始跳街舞的他，出道前曾在基隆加入Congos舞團，這次新歌造型重現小豬當年在舞團跳舞時的黑人辮子頭，整個人彷彿逆齡般；之前和KINJAZ練舞時，舞團裡年僅23歲的團員練了一天直呼體力透支，小豬卻一點都不喊累，讓KINJAZ團員忍不住問：「你其實才21歲吧？為什麼跳了一天你都不會累？」

小豬二度與製作人陳星翰合作新歌，並挑戰大量的英文歌詞，唱片公司原擔心英文太多，小豬詮釋起來太吃力，陳星翰不這麼認為：「小豬的英文唱腔超有親和力的，誰說唱英文就一定要發音那麼標準？現在年輕人只會在意作品有沒有自己的特色啦！」〈NO JOKE〉MV及數位19日同步推出。

(中時 )