張善政選總統：2020大選可能「三腳督」甚至「四腳督」

2018年12月14日 18:56 中時 張理國

前行政院長張善政今天接受《POP搶先爆》訪問時提及，他確實在認真考慮2020參選總統，參選考慮的就是「2020蔡英文和民進黨一定要下台」、「誰出來選會讓民進黨2020當選的機會降到最低」，因為2020民進黨若繼續執政，台灣的未來會很慘淡。

張善政並直言，依照他的觀察，2020總統大選情勢，有可能是「三腳督」甚至「四腳督」，尤其最近柯文哲動作頻頻，他推測柯「是有參選可能」。但張善政認為柯才剛連任市長，若參選總統對市民不好交代，但年輕人應會很高興、支持柯出來選。

張善政考慮以無黨籍參選總統，至於是否可能跟國民黨合作，張善政說，他並非國民黨員，「主動權在國民黨」。主持人黃光芹詢問是否會跟吳敦義搭檔參選副總統，張善政表示，當副總統並非絕不可能，但要思考自己的價值在哪裡，他直言「不想當深宮怨夫」，既然參選就是想好好做點事情，「不想當一個吉祥物，待四年沒什麼意思」。

對於誰最有機會將民進黨換下來，主持人提及朱立倫，但張善政認為，很多人對朱立倫還是有國民黨的傳統印象，「國民黨的包袱朱立倫要繼續背」，這次九合一選舉國民黨大勝是因為民進黨這兩年做太爛，不喜歡國民黨的人仍然很多，這些都會連帶影響到朱立倫。

(中時 )