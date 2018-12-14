王心恬分享「女神光圈」祕密 全靠這款面膜

醫美指定品牌「IVYBELLE」高純度保濕活化修護緊緻面膜，近日舉辦上市發表會。（柯宗緯翻攝）

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王心恬分享「女神光圈」祕密，全靠「IVYBELLE」這款面膜。（柯宗緯翻攝）

醫美指定品牌「IVYBELLE」高純度保濕活化修護緊緻面膜，近日舉辦上市發表會，品牌大使「運動名模」王心恬現身分享如何擁有「女神光圈」祕密。IVYBELLE愛心不落人後，也將提撥活動總收入5%，捐贈給在台成立 50 年的國際性公益團體「賽珍珠基金會」。

業者表示，「女神光圈」是指眼角到顴骨的C字部位，都有著漂亮的光澤，除了看起來優雅高貴，更顯膚質細緻光彩，在許多名媛貴婦、藝人模特兒身上都可看見。但想在素顏時仍保有「女神光圈」，肌膚的保水度是首要條件。

業者指出，IVYBELLE高純度保濕活化修護緊緻面膜擁有多重補水機制，「修護」—能滲入肌底、修護肌膚、強化貯水功能；「保濕」—補足水份、維持肌膚含水量、達長效保濕效果；專業調製多重珍貴保濕修護成份，其五大珍貴成分：蜂王漿、蜂萃胜肽、神經醯胺、玻尿酸、肌舒活泉因子，一次補足肌膚缺乏的養分。

IVYBELLE 高純度保濕活化修護緊緻面膜，專業主打高效保濕修護、術後可用的功效，早在醫美通路及貴婦名媛圈廣為流傳，爭相訂購的盛況，在首度公開發表後勢必再創一波高峰。

(中時 )

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