君毅高中育達科大聯手奪1金1銀

2018年12月14日 18:51 中時 何冠嫻

學生張宇辰（左）、黃敬文（右）以「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」摘下金牌。（何冠嫻攝）

學生彭彥龍（右）、曾孝棋（左），發明能方便用戶監測用水情形的「智慧型具互動式用水監測儀表」榮獲銀牌殊榮。（何冠嫻攝）

苗栗縣君毅高中和育達科技大學師生組成發明團隊，今年首次參加「2018高雄KIDE國際發明暨設計展」，在20個國家、共上百件創新發明作品參賽脫穎而出，獲1金1銀佳績，展現苗栗師生的發明實力。

今年的發明展有來自加拿大、德國、克羅埃西亞、荷蘭、印度、菲律賓、伊朗、韓國、泰國、新加坡等20多個國家，計超過500件作品參賽，君毅高中與育達科大師生合作，首度參賽便獨佔鰲頭，以「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」摘下金牌、「智慧型具互動式用水監測儀表」則獲銀牌殊榮。

以「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」勇奪冠軍的學生張宇辰、黃敬文說明，傳統電表的資訊僅能在特定地點獲取，但藉電力監測儀器，只要在有網路的地方，便能破除時空的限制，隨時取得電量的使用情形。

學生彭彥龍、曾孝棋發明能方便用戶監測用水情形的「智慧型具互動式用水監測儀表」，除了可透過網路隨時獲得用水量數據外，還能透過其聊天機器人詢問相關資訊，達到省水愛地球的環保行動。

(中時 )