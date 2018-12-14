GUCCI Art Wall藝術牆落腳台北永康街

2018年12月14日 19:30 中時 王遠茂

GUCCI曾找藝術家在紐約、米蘭、倫敦、香港、上海等世界各 畫過這面GUCCI Art Wall藝術牆，這是全世界第6面牆，就落腳在台灣台北永康街，象徵時尚、藝術家的新朝聖地點！台灣的創作者叫做顏振發，是一位手繪電影海報看板的師傅，也是全台還碩果僅存的手繪電影海報老師傅，被Gucci 相中理由就是「保留手繪藝術價值」。他憑著堅持與努力，累積將近50年的繪畫功力，終於揮灑出一片天空，真是要得、令人感動！（圖文：王遠茂）

GUCCI曾找藝術家在紐約、米蘭、倫敦、香港、上海等世界各 畫過這面GUCCI Art Wall藝術牆，這是全世界第6面牆，就落腳在台灣台北永康街，象徵時尚、藝術家的新朝聖地點！台灣的創作者叫做顏振發，是一位手繪電影海報看板的師傅，也是全台還碩果僅存的手繪電影海報老師傅，被Gucci 相中理由就是「保留手繪藝術價值」。他憑著堅持與努力，累積將近50年的繪畫功力，終於揮灑出一片天空，真是要得、令人感動！（圖文：王遠茂）

GUCCI曾找藝術家在紐約、米蘭、倫敦、香港、上海等世界各畫過這面GUCCI Art Wall藝術牆，這是全世界第6面牆，就落腳在台灣台北永康街，象徵時尚、藝術家的新朝聖地點！台灣的創作者叫做顏振發，是一位手繪電影海報看板的師傅，也是全台還碩果僅存的手繪電影海報老師傅，被Gucci 相中理由就是「保留手繪藝術價值」。他憑著堅持與努力，累積將近50年的繪畫功力，終於揮灑出一片天空，真是要得、令人感動。

(中時 )