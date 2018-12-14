嘉市》民進黨嘉義市立委李俊俋搶先表態選2020立委

民進黨嘉義市立委李俊俋表態參選2020立委。（廖素慧攝）

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第一高票連任嘉義市議員王美惠表示目前尚無新規畫。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市立委李俊俋14日搶先表態，宣布競選2020嘉義市立委，被點名更上層樓的第1高票連任議員的王美惠說，給予祝福，她目前只想做好議員職務，尚無新的規畫。

李俊俋下午在臉書po文＜中生代承擔的勇氣＞，文中述及，有中生代願意承擔，應該給予最大的支持，願意承擔，就是勇氣！開啟中生代承擔責任，大家各就各位，在自己的崗位努力，「我的戰場在立院，我也在此宣布競選2020年嘉義市立法委員。」

李俊俋的臉文說，九合一選舉的隔天，我提出「中生代提早接班」的建議，獲得小英總統的支持後，引發外界一連串的討論，其實「中生代提早接班」的說法，是民進黨面對大挫敗，必須從黨、政全面性大改革，黨主席不該再是大老、派系喬好的產物，而應是新面孔、新思維來帶動這部略顯老化、牛步的選舉機器。

「行政、立法互動模式要改變，重新調整視野與角度，形成新的政策決策模式，讓中生代承擔更多責任，以因應社會的民意潮流」。

黨主席多人參選，是一個開端，表示不再等候派系指示，而是願意跳入承擔，對於投入的人，應該給予更多祝福，而不是指責他哪裡不夠完美，中生代承擔，絕不是搶位置，而是中生代要提前察覺周遭的困境，提早因應，他主張民進黨的中生代站出來。

王美惠連續3屆以嘉義市第1高票連任議員，被點名角逐立委，她坦言，有許多鄉親勸進她更上層樓，但她目前只想做好該做的服務，尚無新的規畫，對於有意參選的人才都給予祝福。

(中時 )

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