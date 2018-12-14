羊水栓塞產婦瀕死 輸血逾3萬cc獲重生

2018年12月14日 19:13 中時 陳淑娥

蔡姓產婦因羊水栓塞險喪命，林先生深情一吻感謝太太活過來了。（陳淑娥攝）

32歲蔡姓產婦因羊水栓塞造成休克，緊急轉診至童綜合醫院，經過CPR、剖腹產手術、葉克膜以及輸血超過3萬cc，從鬼門關搶救成功，14日治療告段落順利出院，林先生親吻她感動的說，「謝謝妳活過來！」

第3胎的蔡姓產婦月前在診所待產時忽然癲癇發作，轉診至童綜合到院時已全身抽搐、牙關緊閉、口鼻出血、唇色發黑、皮膚冰冷、量不到血壓；醫療團隊立即幫產婦CPR，緊急剖腹接生出男嬰，並送新生兒加護病房繼續搶救。

急救後蔡婦雖恢復脈搏血壓，但生命徵象非常不穩及會陰部大出血，隨後裝上葉克膜後，進行電腦斷層檢查，出現羊水栓塞、休克、瀰漫性血管內凝血（DIC)病症，2日來總計輸血量高達3萬cc，是她全身預估血量（約4200 cc)的7倍。

在搶救後第17天，蔡婦終於完全清醒，讓大家看到生命的奇蹟。老公林先生不捨說，太太18歲嫁給他受苦，治療過程中，太太雖處於半昏迷狀態，仍每天在她耳邊親情喊話，「快點起來抱抱我！」如今很謝謝她活過來了。

醫療副院長吳肇鑫醫師表示，羊水栓塞是產婦可能碰到最大的災難，死亡率超過9成，即使僥倖救回也有超過9成病人陷入昏迷狀態。執行副院長童敏哲醫師指出，童綜合耗資2億設置複合式手術室，將這麼困難的案例從鬼門關搶救回來，充分發揮醫療功能。

(中時 )