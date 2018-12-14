東海QQ圓燒仙草 俗又大碗高CP值

2018年12月14日 19:16 中時 陳淑娥

東海QQ圓燒仙草用料不手軟，5種豐富配料看起來很美味，嘗起來更是讚不絕口。（陳淑娥攝）

冬天到了，燒仙草成了民眾的貼心美食！20年老店東海QQ圓不只冰品好吃，燒仙草更是高CP值，有粉圓、芋圓、蕃薯圓、大豆及花生等5種豐富餡料，都是老闆親手熬煮，一大碗520cc只要35元，老顧客吃到直呼過癮，在口耳相傳下，吸引許多新面孔上門。

東海QQ圓老闆呂先生說，店內的燒仙草以青草手工熬煮3至5小時，加入太白粉調製，比例拿捏好，熱騰騰的燒仙草就算擱了一會兒也不會變硬，而是出現黏稠狀，反而有不同的口感，這兩種都有顧客愛吃。

呂先生20年來堅持品質，選用大肚山地瓜及優質芋頭製作芋圓、蕃薯圓等，親手熬煮紅豆、大豆及粉圓等，由於都是手工，包括太太、小姨子等家人一起投入，所以能將人事成本壓低，真材實料回饋給顧客，一碗520cc的燒仙草，配上5種豐富餡料，不但溫暖消費者的胃，更有大大的飽足感。

老顧客陳先生表示，東海QQ圓燒仙草不僅大碗，老闆用料不手軟，每一口都吃的到配料，實在有夠過癮，一碗只要35元，俗又大碗，他介紹許多外地朋友嘗鮮，吃過都讚不絕口，直呼是高CP值的美食。

呂先生說，冬天除了吃燒仙草外，也有紅白湯圓及鮮肉湯圓供選擇，還有冬至及元宵限定的花生、芝麻口味，全部以純糯米製成，絕不加粉。店內產品一律當天現做現賣，不添加人工色素、防腐劑及香料等，讓顧客吃的安心沒負擔。

店名：東海QQ圓東海總店

地址：台中市大肚區遊園路2段276號

電話：（04）26916113

營業時間：上午10點至下午5點半（周一公休）

店名：東海QQ圓西屯店

地址：台中市西屯路與福雅路口（水崛頭黃昏市場內）

電話：0953-110048

營業時間：下午2點半至下午6點（周一公休）

售價：燒仙草35元

(中時 )