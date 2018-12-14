綠委指控郵差衣服含毒 員工批「惡意放話」

中華郵政工會理事長鄭光明（左）出示2008年與2013年版防水外套，強調公司採購經得起檢驗。（陳祐誠攝）

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民進黨立委林俊憲、蕭美琴上午召開記者會，爆料中華郵政採購的制服使用歐盟禁用的含氟布料，超出歐盟標準9萬2000倍，痛批郵局是慢性謀殺郵務士。中華郵政公司與工會下午則反駁，制服檢驗合格，立委是受到假消息影響；更有員工指出，是廠商惡意放話，意圖影響採購。

中華郵政表示，郵務外勤人員常年在外遞送郵件，必須忍受艷陽高照及風吹雨淋，公司對郵務士制服的舒適度、排汗透氣性、防汙耐磨、抗紫外線、防風保暖及安全性甚為重視。在採購規範布料物性規格中，訂定「防汙性4級」標準，是因外勤人員工作頻繁上下機車、接觸郵件油墨等工作需求所訂定，從未指定廠商須使用何種成分原料，並無證據顯示防污性4級即須使用含氟成分，且國內相關法令亦未禁用該成分。

中華郵政工會理事長鄭光明也指出，外勤人員在2008年換過一批防水外套，當時是國際大廠GORE-TEX製作，2013年要製作第二批，但GORE-TEX退出團體服市場，因此第二次的標得eVent廠商，中華郵政也是要求比照前一版的規格製作，質料也是按照規定來。

鄭光明質疑，第一批或第二批的防水外套，過去都沒有問題，最近採購的第三批外套，也是依照前面的規格，為何現在才說有問題？去年度中華郵政採購一批新制服，預計今年底發放，總經費7000餘萬元，底價訂定為5000餘萬元，得標廠商以3000餘萬元低價搶標，但其布料送驗兩次未過，依法應予解約，卻突然傳出這個訊息，其中因由費人猜疑。

另有員工透露，採購制服明明編列足夠預算，卻時常遇到廠商低價搶標，最後產品不如預期，多年來讓員工抱怨不斷，建議公司未來應改採最有利標。

(中時 )

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