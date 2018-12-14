王又正周玉琴高雄開講 夜市助陣攤商民眾擠破頭搶被餵食

2018年12月14日 19:20 中時 蕭雅玲

王又正、周玉琴主持中天《大政治大爆卦》，在九合一選後收視依然亮眼，昨（13日）日4歲以上平均收視0.74（總收視人口59萬），最高收視達0.97，穩坐同時段第一，節目今（14）日更特地南下港都，首度雙主持人聯手前進高雄苓雅區武廟市場舉行戶外LIVE開講，還同步連線高雄市長當選人韓國瑜與藝人沈玉琳直播的現場，即時與現場來賓、觀眾談討高雄發展。而這也是周玉琴第一次為了節目走出攝影棚，她透露非常高興能與觀眾近距離互動，面對身旁搭檔王又正近日因經常出外採訪人氣高漲，已先一步被封為「婆媽殺手」，周玉琴自信滿滿，自認來到了「市場」，鐵定是她「台灣好媳婦」的地盤。

《大政治大爆卦》過去戶外開講都是以「男主外、女主內」的方式進行，主持人王又正表示，「最近很多鄉親都喊話希望能看到玉琴姊，我就趕緊把她帶下來了！」周玉琴也大讚王又正人氣真的很高，「那是當然，因為他真的很帥啊！但有網友稱我是『台灣好媳婦』，而且，我肯定比又正更常逛菜市場。」周玉琴透露，「小時候我家裡是賣麵線的，我非常清楚攤商的辛苦，更能體會沒有生意的時候有多著急，之前在節目上訪問一位來自夜市的大姊，聽她說著說著，我忍不住就哭了，其實就是想到自己的媽媽以前工作也很辛苦。」這回跟著節目來到黃昏市場，周玉琴表示最主要還是要關心蔬菜在市場內的真實價格，面對面採訪攤商現況，在節目進行中可以即時得到觀眾的反饋，這是在攝影棚內感受不到的。

今（14）日節目採雙現場的方式，由周玉琴在市場外掌控節目進行，王又正機動性地在市場內探訪攤商，兩位主持人都表示很樂意在主持節目之餘，抽空當起「叫賣哥、叫賣姊」，幫忙攤商拉抬生意。王又正表示上週末曾到高雄著名的瑞豐夜市出外景，當地攤商非常熱情，提供許多免費的高雄美食給現場民眾一同享用，像是牛排、酥炸魷魚、珍珠奶茶什麼都有，「我幫忙發號碼牌，也幫忙炸東西、裝袋，有民眾拿到我遞出去的美食，還說要餵我吃一口，讓我很不好意思，我就說不然我餵你好了。」當場還真的就拿起食物餵民眾吃，笑稱自己根本就是「餵食哥」。

(中時 )