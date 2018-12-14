濕身22小時 《模犯生》男星從影以來最辛苦

電影由James（左）、Cherprang擔任男女主角。（CatchPlay提供）

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導演以視覺特效打造電影奇幻驚悚的氛圍。（CatchPlay提供）

泰國年度奇幻懸疑鉅作《借來的100天》（Homestay），由經典恐怖片《鬼影》（Shutter）導演帕德潘王般（Parkpoom Wongpoom）執導，《模犯生》（Bad Genius）的痞帥富二代「阿派」James主演，描述一名遊魂借屍還魂，住進高中生小旻的身體，必須在100天內解開這名少年的死亡之謎。

導演以前所未見的視覺特效打造電影奇幻驚悚的氛圍，開頭一場遊魂在小旻的身體醒來，首次與陰間使者對話的場景，直見小旻從大樓驚險墜落，卻又逆天升起在牆面上行走，在平行橫移的大雨中與使者對峙，磅礡特效令人嘆為觀止，James說：「這場戲拍了22個小時，我全身濕透奮力大叫、往下跳，這是我當演員以來最辛苦的一天。」

電影《借來的100天》由《模犯生》製作團隊耗時10年精心打造，後製更耗時超過1年的時間，在今日公布的幕後花絮「製作團隊篇中，除了一場場驚心動魄的特效場景，男主角James和泰國超夯女團BNK48高人氣隊長Cherprang飾演的女學生小派之間，若有似無的甜蜜曖昧和暗藏秘密的關係，也讓人看得既心動又緊張。首次演出電影的Cherprang說：「我每天都在讀劇本，凌晨2、3點睡，早上6點起床，全力以赴！」

《借來的100天》描述一個遊蕩人世的靈魂，意外獲得重生的機會，借屍還魂住進已死亡的高中生小旻的身體裡，重新展開人生。他試著融入小旻的家庭和學校，也遇見讓人心跳加速的學伴小派，然而這一切都是有期限的，他必須在100天內查出小旻的死因，屆時如未完成任務，他將魂飛魄散、永不超生。電影2019年1月11日在台上映。

(中時 )

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