綠川整治成功 行政院列入標竿施政案例推廣全國

台中市綠川整治成功，行政院列入標竿施政案例推廣全國。（盧金足攝）

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台中市府團隊打造綠川成為市民的河川，透過培力計畫，並整合地方意見，同時首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」，使百年歷史水圳重獲新生。行政院人事行政總處「107年標竿學習案例甄選」頒獎，台中綠川整治經驗獲選為優選案例，未來將列為施政教案，推廣給全台公務機關學習運用。

水利局長周廷彰表示，行政院推動「標竿學習案例甄選實施計畫」，發掘政府施政關鍵議題，自全台甄選優良施政案例，藉由分享與觀摩學習，發揮典範擴散效應，進而精進政府機關施政成效。

此次「新盛綠川水岸廊道計畫」在政策溝通類別獲選為優選教案，也是對龍團隊卸任前的政績肯定。

周廷彰強調，綠川對台中市舊城區來說，是一條承載人與土地生命情感的河流，「改變」這件事情本身就不容易，為在工程與當地文化、生態取得平衡，市府加強與地方人民、團體間的政策溝通。

綠川從整治規畫到完工，歷時約2年半的時間，水利局舉辦超過50場的培力活動及說明會，除將當地居民的期望納入設計評估外，民眾也能隨著工程推動期程，進入全民共同監督，讓綠川蛻變成為公眾參與水環境新生的示範案例。

為找回在地居民對舊城的生活與文化認同，水利局全國首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」，耳目一新的政策構思，成為翻轉中區舊城新生的契機，水利局強調，後續也將秉持良性政策溝通、社會設計的概念，持續推動河川整治工程，為市民打造出理想的河川。

(中時 )

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