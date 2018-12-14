可愛魔法貓　帶你用遊戲書探索府城人文風貌

2018年12月14日 19:22 中時 曹婷婷

結合漫畫、遊戲與手作，圖文並茂完成通俗、易讀的文史資料庫，內容兼具知識性與可親近性，打破文史等於生硬的刻板印象，讓孩子樂於親近。(曹婷婷攝)

《走，跟著魔法貓玩臺南》！你知道「做十六歲」成年禮要準備哪些東西嗎？庇護孩童平安長大的十二婆姐由來為何？為什麼孔廟外牆漆成紅色呢？由台南市政府文化局與青林國際出版公司合作出版《走，跟著魔法貓玩臺南》系列文化資產遊戲學習書，將原本生硬的歷史知識變得有趣，每本遊戲書開頭都從有趣魔法貓探險漫畫故事開始，帶領親子揭開台南神秘面紗。

《走，跟著魔法貓玩臺南》系列文化資產遊戲學習書包括《魔法貓府城時空大探險》、《Let's go 一起踏上魔法貓的成長之旅》及《魔法貓考古探險隊出發》3冊新書，各從台南的「建築、民俗、考古」主題切入，結合漫畫、遊戲與手作，圖文並茂完成通俗、易讀的文史資料庫，內容兼具知識性與可親近性，打破文史等於生硬的刻板印象。

台南市政府文化局近年透過多樣化的出版品及影像紀錄，邀請各領域學者、專家針對豐富的文化資產進行出版，今年更首度將文化資產的種子播入小學，透過學習書來引導小朋友對於古蹟、考古遺址與在地風俗信仰、生命禮俗儀式等文化資產的興趣，打開這座古都一個個珍貴的百寶箱。

值得一提的是，永福國小今年4月進行校舍新建工程時，挖出清代台灣兵備道官署廳舍遺構，使校園本身就成為考古遺址最好的教育現場。校方也將把珍貴文化資產融入未來校舍及景觀，做為校園特色永續傳承。

本叢書建築與考古遊戲單元的設計者、資深教師江福佑老師表示，近年教學常發現孩子對生活周遭許多事物視而不見，觀察力和感受力都顯不足，因此，題型設計希望讓孩子在線索中運用對比、推理等技巧來解謎；在遊戲難易度上，也兼顧國小中、高年級孩子理解能力與課程內容。

本套遊戲書也能讓老師們應用在課堂教學，透過遊戲將抽象知識傳達給孩子，讓孩子在遊戲中能和生活環境和文化資產產生連結。

文化局強調，台南近年來逐漸成為國內親子旅行最夯的城市之一，經由遊戲書的漫畫故事單元引導，家長們可在出發前先和孩子討論要探訪哪些有趣的景點並規畫路線，透過書中手作、繪圖、問答等多元互動學習方式，加深對台南建築景點與歷史民俗的認識，從而提升親子旅行品質，讓出遊不再只是走馬看花，真實感受台南獨特、豐厚而美麗的歷史人文風貌。

(中時 )