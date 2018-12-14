可選任律師法院沒說 鑄造公司前負責人抗告成功

2018年12月14日 19:40 中時 王己由

瑞益鑄造公司前負責人顏鄭益，因積欠所得稅、空汙案罰鍰279萬元，但他提領426萬卻不繳交，法務部行政執行署士林分署聲請管收，一、二審均裁准，他不服再提抗告，最高法院認為，顏鄭益9月28日雖已被釋放，但管收事涉人身自由，應準用羈押程序，告知當事人有選任律師機會，今(14)日廢棄原裁定，發回高院更裁。

最高法院這項裁定，主要理由是援引大法官釋字588號解釋意旨，認為非刑事被告的人身自由限制，也必頁踐行司法程序，或其他法律正當程序。裁定理由指出，為貫徹憲法對人身自由的保障，管收的當事人有獲得律師協助的權利，法院在訊問時，若當事人未主動要求直接訊問，應待委任律師到場，或讓當事人選任律師到場代理，且法院應該將處置情形詳載在筆錄內。

瑞益鑄造經營鑄鋼鐵件鑄造及廢車船拆解業務，瑞益因稹欠營利事業所得稅，還有違反空汙法、勞工安全衛生法的罰鍰合計共279萬餘元，被台北市國稅局、新北市環保局等移送行政執行署執行。

顏鄭益與妻子顏劉美纓收到催繳書後，到執行署士林分署說明，強調公司經營不善，無力繳納，但士林分署卻發現，顏鄭益自2010年1月到2011年11月將公司變更登記為太太所有，還從公司帳戶提領426萬元卻沒有用來繳納欠款，顯然隱匿財產，故祭出聲請管收，顏鄭益仍不理會，後被士林地院裁定管收。

顏鄭益不服提抗告，認為依行政執行法規定，管收準用強制執行法、刑事訴訟法等規定，但士林地院卻未告知、未調查他是否應強制律師代理，或是否符合法律扶助申請資格。高院審理後，認為抗告無理由，駁回請求。

顏鄭益不服提再抗告，最高法院認為，雖然羈押、管收在要件和目的上有所不同，但兩者當事人對羈押事由或管收事由，常不能掌握，難以提供有利事證抗辯，都需要律師提供法律協助，才能獲得正當程序保障。士林地院未依行政執行法規定，準用刑訴法中的羈押要件，在筆錄內記載是否告知當事人選任律師代理的權利，且高院也未予釐清逕行駁回抗告，明顯有誤，顏鄭益抗告有理由，今(14)日廢棄原裁定，發回高院更裁。

(中時 )