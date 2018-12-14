若會面蔡總統 盧秀燕：空汙是重要議題

台中市長當選人盧秀燕表示，她若與蔡總統會面，空汙一定是其中重要的議題。（盧金足攝）

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蔡總統連日來展開與六都首都首長會面行程，若與蔡總統會談，規畫提出的議題為何？台中市長當選人盧秀燕14日表示，市長選舉結果出爐，剛當選的時候，蔡英文總統曾打電話致賀，但目前總統府還未進一步連繫，市政如麻，她將與市府團隊商量提出清單，空汙一定是其中重要議題，怎樣處理空汙，代表台中市人展現我們的態度。

盧秀燕說，剛當選市長時，蔡總統打電話給 她，當時有提到要邀集六都候選人和她共同商討國事和市政，她對此表示肯定，持正面的回覆，相關的邀約工作，由總統府來邀請，不過目前還沒有獲得進一步的通知。

盧秀燕表示，之前看到「蔡柯會」的情形，也對其他準市長包括侯友宜、韓國瑜等人的反應，她也認為，是不是等就職後再來進行為宜，屆時較有適當的身分，市政與國事一起和總統商量。

她說，一是總統還未決定會面的情形，第二個應該等就任後，有適當的身分來進行比較好，她會向總統提出的市政和國事，會先和團隊探討，而由「蔡柯會」會面，兩人會面時間不多，在短暫會晤裡怎樣提綱挈領，把握最重要的事項，市政如麻，每一項都很重要。

「那一項是重中之重，我必需和市府團隊一起來商量，再來提出清單」，她尊重團隊，覺得空汙一定是其中重要議題，怎樣處理空汙，代表台中市人展現的態度，空汙是台中市重要的議題之一，其他議題會再與團隊進行討論。

(中時 )

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