員林國宅商場標售案 管委會敗訴須重選

員林國宅百貨商場標售開發案，因得標的開發商締優公司槓上管理委員會，延宕至今已2年多。（資料照，謝瓊雲攝）

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締優開發公司董事長賴志賢（中）在律師李進建（右）、縣議員賴澤民（左）陪同下舉行記者會，強調商場開發案對於國宅、員林市區經濟發展都有正面效益，希望一切回歸法制面讓風波盡速落幕。（謝瓊雲攝）

員林國宅百貨商場標售案，取得開發權的締優公司與管委會互槓，開發案延宕多時，甚至越演越烈成為政治風暴；締優繼控告管委會不當得利勝訴定讞後，再提告管委會委員當選無效案件勝訴，負責人賴志賢14日舉行記者會要求管委會應盡快重新選舉，一切回歸法治面。

員林國宅地下一樓百貨商場、停車場，與一二樓標售案延宕多年，2016年由締優得標後，原欲改建為百貨商場與健身房，由世界健身中心（world gym）簽約承租、招商，威秀影城、誠品書店亦有意進駐，多次前來場勘。

律師李進建表示，國宅管委會每2年改選一次，23席管理委員，商場與店舖部分應有7席，可惜在締優得標後，管委會改選時卻刻意只給1席商場代表，並在會議中做出禁止締優進駐的不利決議，這些都是違法且無效的決議。

賴志賢在律師、縣議員賴澤民陪同下強調，此一商場開發案對於國宅、員林市區經濟發展都有正面效益；當時在裝修執照、變更建築物使用執照核可前，就先裝修，已接受縣府裁罰6萬元、也依法完成復原。經彰化縣建築公會作建物結構安檢，全部合法，並無危害建築結構之虞。

賴志賢表示，針對管委會選舉無效，二審也駁回管委會上訴，呼籲管委會面對訴訟結果，盡速依法重新改選，讓商場開發案回歸行政、法治面；對此員林國宅管委會主委黃懿慈回應，尊重判決結果，是否再向最高法院上訴，還要再開會討論。

(中時 )

可選任律師法院沒說 鑄造公司前… 差點薰死！男愛聞自己臭襪子　結…

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