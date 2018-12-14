泰瑞莎帕瑪談禁忌戀 愛上吸血鬼引殺機

泰瑞莎帕瑪。（Star World提供）

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馬修古迪（左）與泰瑞莎帕瑪。（Star World提供）

暢銷小說改編的奇幻影集《魔約之書》(A Discovery of Witches)，故事描寫千年吸血鬼愛上女巫後代跨種族的禁忌愛戀，在歐洲播出反應極佳，已確認會續約第二季和第三季。女主角泰瑞莎帕瑪（Teresa Palmer）也是喜事臨門，確定已身懷第三胎，而且將是迎接第一個女兒的到來。

千年吸血鬼帥氣男主角由《模仿遊戲》男星馬修古迪（Matthew Goode）飾演，而女主角擁有強大魔法女巫則是由《殭屍哪有這麼帥》、《鬼關燈》女星泰瑞莎帕瑪（Teresa Palmer）主演。泰瑞莎帕瑪其實生了2個可愛的兒子，一個4歲、一個2歲，在拍攝《魔約之書》時，也將孩子帶在身邊，兼顧家庭與工作，家庭幸福美滿之餘，現在的她也開心分享喜訊已經有第3胎，懷孕21週，而且還是女兒。回想起當醫生告訴她說這一胎是女兒時，她喜極而泣，開心到差點從椅子上跌下來。

《魔約之書》改編自黛博拉哈克妮斯的奇幻小說《魔法覺醒》三部曲之一，由英國男星馬修古迪（Matthew Goode）與「澳洲尤物」泰瑞莎帕瑪（Teresa Palmer）主演，故事描述強大女巫後代戴安娜畢夏普進行歷史研究時，意外挖掘出百年來沒人找到其蹤影的神秘手稿，當中可能記載「非人類物種」的起源，讓她瞬間成為各種族爭相追逐的目標，並遇上原本為書而來的吸血鬼遺傳學家馬修柯雷孟，兩人墜入愛河卻也引來殺機。

《魔約之書》將於Star World自12月16日起，每周日晚上10點首播，影音串流平台FOX+也看得到完整第一季內容播出。

(中時 )

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