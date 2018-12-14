美F-35C戰機通過航母艦載安全飛行最後測試

2018年12月14日 19:34 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）14日報導，美國海軍宣布，一支第五代戰機F-35C飛行隊已經完成了獲得航母艦載安全飛行證書的最後一項測試，這是美國海軍明年宣布F-35C飛行隊取得初始作戰資質之前的重要里程碑。

美軍印太司令部13日發表新聞稿說，第147飛行隊12日在太平洋上執行任務的「卡爾·文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦上完成了這一使命。目前海軍預計在2019年2月底之前宣布F-35C飛行隊取得初始作戰資質。

據《權威戰士》（Warrior Maven）近日報導，最近幾周美國海軍「林肯號」（USS Lincoln）航空母艦首次與艦載版F-35C匿蹤戰機進行一系列測試，項目包括尼米茲級航母上起飛F-35C後的空中機動、武器整合，以及盤旋起飛與其他戰鬥操演。F-35聯合計劃辦公室認為，這是F-35項目立案18年來的重大里程碑，也是2021年全面部署海軍艦載版F-35C計劃的首次全面測試。

美國之音指出，美國海軍已經獲得了幾十架專門為海軍打造的F-35C型戰機，並一直緊鑼密鼓地展開測試和訓練，原計劃在2018年底之前宣布首批F-35C獲得初始作戰資質。海軍航空兵一位軍官今年初向《航空周刊》解釋了F-35C飛行隊取得初始作戰資質可能被延遲的原因。他當時說，海軍還需要看到軟體運作正常才能宣布F-35C獲得初始作戰資質。

適合海軍陸戰隊作戰的F-35B型戰機以及適合空軍作戰的F-35A型戰機，都已經順利獲得初始作戰資質。美國海軍陸戰隊首批F-35B戰機飛行隊和空軍第一支部署海外的F-35A飛行隊，也都如期部署在日本。

美國海軍一名發言人向美國軍網表示，首批F-35C戰機在獲得作戰資質後也會被派往日本，加入附屬常駐日本的「雷根號」航母戰鬥群的艦載第五航空聯隊。

這名發言人說，美國海軍通常都會將最先進、最有戰鬥力的兵力加入前沿部署海軍力量，而艦載第五航空聯隊已經擁有美國整個海軍中最具有殺傷力的戰機。

美國及其亞洲盟國的軍方官員們表示，F-35第五代戰機的部署，將大大提升美軍及其與盟軍聯合作戰的能力，並因此顛覆亞太安全格局。

美國打造F-35C艦載匿蹤戰機，是要賦予海軍更大的戰鬥彈性，並從航母上提高對敵方尖端防空系統，並延伸航母對陸上目標的打擊力。據美國海軍公布的資訊，它的飛行速度可高達1.6馬赫，航程超過1,200海里（約2,200公里）。

由於F-35C是針對艦載設計，翼展達51英尺（近16公尺），比美國空軍的F-35A，還有海軍陸戰隊的垂直起降F-35B要來得大。它能發射兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以及兩枚重達2,000磅（近1公噸）的聯合直接攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munition，JDAM）。

除了AIM-9X飛彈外，F-35C未來還能投擲利用三模式尋標器（Tri-Mode Seeker），從遠方摧毀並追蹤移動目標的「小直徑炸彈II」（Small Diameter Bomb II，簡稱SDB II）。

未來F-35C將加入F/A -18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，還有E-2「鷹眼」（Hawkeye）空中預警機等航母航空隊的行列。據美國海軍官員透露，未來5年，美國海軍打算採購多達60架，或更多F-35C戰機。

(中時 )