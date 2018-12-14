怎麼穿都美！艾蜜莉布朗紅毯大秀魔法造型

艾蜜莉布朗在倫敦穿著Schiaparelli的2018秋冬訂製服，寶藍色緞面材質，加上束腰、泡泡袖、魚尾裙等設計讓禮服不單調。（翻攝自網路）

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艾蜜莉布朗在紐約首映穿的Yanina Couture SS18白色禮服充滿希臘風格細節，半透明澎袖隨她輕盈搖擺，相當夢幻。（翻攝自網路）
艾蜜莉布朗在巴黎首映穿著Zuhair Murad的黑色花卉訂製服，無袖禮服與斗篷巧妙連接，讓手臂更加顯白。（翻攝自網路）

女星艾蜜莉布朗近日忙著宣傳電影《愛·滿人間》，飾演魔法褓母的她，順理成章在這波紅毯上大穿戲劇化的高級訂製服，展現魔法造型。12日晚間在倫敦舉行的首映會上，艾蜜莉就呼應她在片中總穿著的藍色大衣，一襲Schiaparelli的2018秋冬訂製服，寶藍色緞面材質反射出的柔美光線，反而讓她在藍地毯上更為立體。

更早之前的紐約首映，她穿的是著Yanina Couture SS18的白色禮服，以飄逸雪紡面料打造的希臘女神風洋裝，加上誇張大澎袖，讓她彷彿就是童話故事裡走出來的人。巴黎首映艾蜜莉則是穿著Zuhair Murad的黑色花卉訂製服，用戲劇性的斗篷以及粗黑厚腰帶展現魔法褓母的霸氣。

她受訪時說：「感謝老天，還好我不用唱遍所有當年茱莉安德魯絲唱過的經典歌曲，因為她太經典了！」她希望這部續集電影能為在涉政治動盪之際為社會帶來更多希望：「當人感受到艱苦的時候，也正是期待希望從天而降的時候。」電影28日在台上映。

(中時 )

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