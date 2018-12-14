立委補選登記截止4人登記 龍燕戰火再起

2018年12月14日 19:47 中時 盧金足 、 陳淑芬

台中市立委補選國民黨參選人沈智慧（左二）表示，這次補選的重點並不是年紀，要強調經驗、魄力及是否能馬上上手。（盧金足攝）

台中市立委補選登記14日截止，市選委會統計共4人登記參選。台中市長林佳龍昨天陪同王義川登記，以行動力挺，王義川向對手沈智慧下辯論戰帖，沈智慧反擊，別靠消費她拚知名度，辯論只是逞口舌之快，台中市長當選人盧秀燕強調，會在法令規範下輔選沈智慧，這場被視為市長選舉延長賽，藍綠開打，龍燕戰火一觸即發。

台中市第5選區的立委補選，到昨天截止登記，共有國民黨籍沈智慧、無黨籍邱于姍、民進黨籍王義川及聯合黨林忠勝完成登記參選。

民進黨籍、前台中市交通局長王義川14日登記參選，騎iBike抵達台中市選委會，由林佳龍等人陪同登記參選，他說，他在交通局長任內廣設iBike站點，特別騎iBike來登記，他對選戰有信心，一定會贏。

王義川說，台中市府團隊推動台中山手線及捷運藍線，都已獲行政院核定，但是新當選首長上任前提出山手線可能樣暫緩，他很擔心台中軌道建設的基礎又回到原點。他將勤跑基層，讓民眾認識他，並透過媒體闡述理念，以年輕人的打法打選戰，與傳統選舉的固樁打樁不同，在一周內一定要讓「王義川」在台中引起討論。

61年次的王義川稱呼對手國民黨提名的61歲沈智慧為「智慧阿姨」，他說，「智慧阿姨」她在當立委時，他還在念高中，尊稱阿姨比較親切。他並下戰帖喊話，要求「智慧阿姨」就山手線、捷運藍線及捷運綠線延伸到大坑、肉品市場遷建等政策表態，最好能公開辯論。

沈智慧反擊表示，這次補選的重點並不是年紀，她跟侯友宜、韓國瑜都同年次，重點在於只剩1年任期，要強調經驗、魄力及是否能馬上上手，若花納稅人的錢來讓實習生練習，並不妥當。

林佳龍大力向選民推薦王義川，他說，王以捍衛台中的交通建設出來參選，雖然這次選舉不好打，但是他士氣旺、有衝勁，他是台中市捷運的推手，要捍衛台中交通建設，就要靠王義川。

台中市府準新聞局長吳皇昇表示，每一項市政建設都很重要，兼顧財政、專業和民意，無論是台中建設與台中財政的狀況，以及中央和地方經費負擔配比有不太合理的地方，王應該都很瞭解，建議他不清楚的話，可以先跟新市府團隊好好了解後再評論，這會比較公允客觀，以免突顯其過度的選舉操作。

盧秀燕表示，她會在法律範圍之內進行輔選工作，於下班和假日進行輔選，不會濫用行政資源，她也力推沈智慧擔任立委駕輕就熟，沒有離開過台中，是非常適合的立委人選。

(中時 )