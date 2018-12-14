立委補選登記截止4人登記 龍燕戰火再起

台中市立委補選民進黨參選人王義川（右二）向對手沈智慧下辯論戰帖，強調要在一周內讓「王義川」在台中引起討論。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市立委補選國民黨參選人沈智慧（左二）表示，這次補選的重點並不是年紀，要強調經驗、魄力及是否能馬上上手。（盧金足攝）

台中市立委補選登記14日截止，市選委會統計共4人登記參選。台中市長林佳龍昨天陪同王義川登記，以行動力挺，王義川向對手沈智慧下辯論戰帖，沈智慧反擊，別靠消費她拚知名度，辯論只是逞口舌之快，台中市長當選人盧秀燕強調，會在法令規範下輔選沈智慧，這場被視為市長選舉延長賽，藍綠開打，龍燕戰火一觸即發。

台中市第5選區的立委補選，到昨天截止登記，共有國民黨籍沈智慧、無黨籍邱于姍、民進黨籍王義川及聯合黨林忠勝完成登記參選。

民進黨籍、前台中市交通局長王義川14日登記參選，騎iBike抵達台中市選委會，由林佳龍等人陪同登記參選，他說，他在交通局長任內廣設iBike站點，特別騎iBike來登記，他對選戰有信心，一定會贏。

王義川說，台中市府團隊推動台中山手線及捷運藍線，都已獲行政院核定，但是新當選首長上任前提出山手線可能樣暫緩，他很擔心台中軌道建設的基礎又回到原點。他將勤跑基層，讓民眾認識他，並透過媒體闡述理念，以年輕人的打法打選戰，與傳統選舉的固樁打樁不同，在一周內一定要讓「王義川」在台中引起討論。

61年次的王義川稱呼對手國民黨提名的61歲沈智慧為「智慧阿姨」，他說，「智慧阿姨」她在當立委時，他還在念高中，尊稱阿姨比較親切。他並下戰帖喊話，要求「智慧阿姨」就山手線、捷運藍線及捷運綠線延伸到大坑、肉品市場遷建等政策表態，最好能公開辯論。

沈智慧反擊表示，這次補選的重點並不是年紀，她跟侯友宜、韓國瑜都同年次，重點在於只剩1年任期，要強調經驗、魄力及是否能馬上上手，若花納稅人的錢來讓實習生練習，並不妥當。

林佳龍大力向選民推薦王義川，他說，王以捍衛台中的交通建設出來參選，雖然這次選舉不好打，但是他士氣旺、有衝勁，他是台中市捷運的推手，要捍衛台中交通建設，就要靠王義川。

台中市府準新聞局長吳皇昇表示，每一項市政建設都很重要，兼顧財政、專業和民意，無論是台中建設與台中財政的狀況，以及中央和地方經費負擔配比有不太合理的地方，王應該都很瞭解，建議他不清楚的話，可以先跟新市府團隊好好了解後再評論，這會比較公允客觀，以免突顯其過度的選舉操作。

盧秀燕表示，她會在法律範圍之內進行輔選工作，於下班和假日進行輔選，不會濫用行政資源，她也力推沈智慧擔任立委駕輕就熟，沒有離開過台中，是非常適合的立委人選。

(中時 )

若會面蔡總統 盧秀燕：空汙是重… 吳乃仁退黨 林濁水嘆：民進黨早…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。