林哲熹、簡嫚書戲裡戲外都是舊情人！

2018年12月14日 19:47 中時 李承陽

林哲熹現與圈外女友穩定交往中。（粘耿豪攝）

由陳玉慧執導，林哲熹、簡嫚書主演的愛情電影《愛上卡夫卡》，兩人在片中飾演舊情人，巧的是，14日電影舉辦宣傳記者會，男主角林哲熹受訪時遭爆戲外兩人確實也正是舊情人，在大學時期交往過一段時間，分手後至今才又碰頭，問及過往情史，他略顯慌張說：「不要講這些啦，她都結婚了，就是合作啊、工作嘛！」

其實林哲熹當初接戲時就知道簡嫚書有演，但一開始安排的對手戲不多，後來陳玉慧要求兩人補拍床戲，他說：「現場主要都聽導演指揮，但我們下戲後就幾乎沒說話了。」兩人床戲部分僅點到為止。

而林哲熹和法國女星茱莉亞羅伊則有更大尺度的激情戲，女方為戲全裸演出，林哲熹讚她大方，在試戲時就直接脫掉衣服演出。

林哲熹現與圈外女友穩定交往5年，這次和前女友拍床戲，不僅女朋友相當能體諒，他也不覺尷尬，「簡嫚書都結婚了，也幾年沒聯絡了，就當一個對手的演員，那時接工作就是有戲就演，不會因為誰而不演什麼戲。」

片中林哲熹還談異國戀，事實上他也跟台法混血兒交往過，兩人靠通訊軟體先熟悉，感覺就像生平介紹，算是談了一場純純的戀愛，他也表示自己不是那種很黏的男友。電影明年1月4日在台上映。

(中時 )