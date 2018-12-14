陳庭妮看LV展春意盎然 最想拿訂製床趴趴走

女星陳庭妮身著LV 2019早春系列洋裝，笑稱要為寒冷的天氣帶來一絲春天的氣息。（陳張眾攝）

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男星謝佳見選穿LV 2019早春男裝系列星球圖騰上衣及短褲，現身紅毯。（陳張眾攝）
讓陳庭妮念念不忘的摺疊床旅行箱，也出現在此次LV於《時空‧錦‧囊》展覽中。（LV提供）
LV為台北101旗艦店開幕時，所特別設計的訂製茶具箱。（LV提供）

法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）今於台北101水舞廣場開啟《時空・錦・囊》展覽，吸引不少品牌好友助陣。女星陳庭妮即身著一襲2019早春印花洋裝現身，笑稱要為寒冷的天氣帶來一絲春天的氣息，去年曾在首爾觀賞過品牌《飛行、航行、旅行》展覽的她，對再次出現於展場中的摺疊床旅行箱念念不忘，直說自己也想要訂做一只帶去劇組。當被問到會不會覺得太招搖時，她旋即俏皮改口說到：「那還是帶去露營好了！」

相信世界萬物都有生命的陳庭妮，就連衣櫃中的包包們也是如此，還會定期以選妃的心態審視它們，更笑說：「我就是它們的皇帝！」至於她生平的第一顆LV包，是走了幾場秀後存錢入手的Neverfull包款，至今都還放在衣櫥裡，令她一看到就有十足回憶。

同樣早已是品牌忠實支持者的男星謝佳見，今晚則以一身俏皮短褲造型出場，1並透露家中已收藏了10幾只LV旅行箱，看到展場中品牌為101旗艦店開幕時所特別設計的訂製茶具箱，更令愛泡茶的他興趣滿滿，興起了訂製的衝動。而同場出席的男星張軒睿，在看完展覽後亦收穫良多，坦言：「像是上了一堂LV的歷史課。」當被問到理想中的訂製箱款要擁有什麼功能時，他更不改男孩氣地回答自己會從外觀下手改造，希望可以將自己喜歡的卡通《灌籃高手》及《七龍珠》裡的圖案，融入訂製箱款中。

(中時 )

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