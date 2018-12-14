羽球年終賽》穎迷粉心碎！ 戴資穎第2局領先時宣告退賽

2018年12月14日 19:53 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽，今天世界球后戴資穎在小組賽最後一戰遇上世界第2的日本好手山口茜，本戰攸關最後一張4強門票誰屬，比賽過程也是緊張刺激，小戴輸掉第1局，在第2局努力想扭轉局勢，可惜在12：11領先時左腳出現受傷情形，無奈宣布退賽，也代表年終總決賽她無緣晉級。

第1局開打戴資穎還在抓感覺，一度1：5落後，隨後在山口茜幾次回球出界小戴曾連得5分取得9：7超前，接下來又是山口茜連續幾分發揮不錯，兩人再度互換領先，這局後段小戴雖曾16：13在小小拉開，不過山口茜透過紮實防守化解小戴的變線球，加上幾次後場強扣，最後還是山口茜先下一局。

第2局戴資穎靠著連拿5分取得9：4領先，並以11：5領先進入技術暫停休息，回到場上後山口茜連追5分縮小差距，隨後小戴再12：11領先時身體出現不適，走向主審說明自己的狀況，隨後和山口茜在網前握手，宣布傷退，也留給球迷無限嘆息。

加上今天對戰結果後，戴資穎生涯對目前世界排名第2的山口茜7勝6負，最近兩次交手小戴都吞敗，小戴11月中接下來小戴要好好休息，為明年球季做好準備。

山口茜和印度女將辛度攜手晉級4強，另一組前兩名是另一位日本好手奧原希望與泰國伊瑟儂，明天的女單4強賽分別是辛度對伊瑟儂，山口茜和奧原希望上演日本內戰。

(中時電子報)