落漆了！英軍爆料：F-35每次飛都要重噴隱形塗層

2018年12月14日 20:00 中時電子報 盧伯華

F-35使用與維修問題一直不斷出現，現在英國這個大客戶抱怨隱形塗層容易刮傷問題，會造成後勤維護極大的困擾，也嚴重影響戰機的妥善率。（圖／美國空軍）

據英國《太陽報》近日爆料指出，英國皇家海軍向美國購買的F-35B閃電II戰機從服役後出現嚴重問題，戰機機身上隱形塗層相當脆弱，每次每次飛行後必須重新進行噴塗，造成後勤工作難想像的災難。這些易在飛行中刮傷的隱形塗層，一旦出現刮痕，其雷達信號反而倍增，甚至與一架波音747差不多。

《太陽報》報導說，英國皇家空軍(RAF)總共花了1億英鎊(約合台幣40億元)購入的F-35B戰機才使用沒多久就發現，F-35B機上的隱形塗層並非如洛克希德馬丁公司所宣稱的那麼耐用，反而需要極為頻繁的重新噴塗隱形塗層來維護隱形效果，幾乎是每飛一次就得重新噴塗一次，造成後勤上極大的困擾。

英國皇家空軍發言人還表示，F-35機身上的塗層還有一部分需要人工來噴塗，這會造成噴塗品質缺陷，使用上有一定影響。洛馬公司號稱可以重復使用無需更換的奈米隱形塗層，在使用上並沒有他們所宣傳的那麼神奇。

報導引述英國空軍的消息人士指出，這種狀況必須盡快改善，否則F-35B無法在航空母艦上服役，而國防部長威廉姆森(Gavin Williamson)與空軍元帥希利爾(Stephen Hillier)一直都知道這個問題。

洛馬公司副總裁巴比奧(Jeff Babione)表示，F-35B的噴塗系統先前出了些問題，但已經完全修復。該公司發言人稱，新的塗層比先前的更好，更容易維護。

不過英國皇家空軍前國防研究主任蘭伯特(Andrew Lambert)說，洛馬說已經改良得更好，但一次刮痕就即可讓戰鬥機的雷達信號與747一樣，你大概也不覺得有什麼不對。

報導表示，英國己向美國洛馬公司訂購138架F-35戰機，首批已於6月份抵達，目前英國空軍有16架F-35。英國國防部長說，其他的F-35戰機將陸續於2020年到2022年之間交付。

F-35B是第5代隱形戰機F-35系列的第二款，能進行短場與垂直起降，用以部署在兩棲攻擊艦或輕型航母上。

(中時電子報)