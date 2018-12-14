蕾雅瑟杜化身鄉下大媽 變胖變俗不猶豫

2018年12月14日 20:10 中時 潘鈺楨

柯林佛斯飾演援救軍艦指揮官。（海樂提供）

馬提亞斯齊為出航歡呼。（海樂提供）

在電影《007惡魔四伏》飾演龐德女郎的法國女星蕾雅瑟杜（Lea Seydoux），新作品《庫爾斯克號：深海救援》，片中擔綱女主角飾演潛艇艦長的妻子，在聽聞庫爾斯克號艦艇沉沒後，不斷地拼命與官僚對抗。本片取材自2000年庫爾斯克號沉沒真實事件，是近年來最嚴重艦艇沉沒案件，當時許多國家和非官方機構曾經提出幫助，但均被俄羅斯政府拒絕了，因此被民眾抨擊是場「政治謀殺」。

蕾雅瑟杜看完劇本後馬上答應演出，飾演俗味十足的鄉下大媽，許多觀眾幾乎都認不出這位就是性感龐德女神。蕾雅瑟杜表示：「因為太喜歡這個劇本與導演，所以看完這迷人的故事後，我就告訴經紀人無論如何都要演！透過妝髮讓我扮相十分成功。」

電影《庫爾斯克號:深海救援》由《攻敵必救》製片團隊傾力打造，找來《謊言的烙印》丹麥籍導演-湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）執導，《謊言的烙印》曾入圍金球獎與奧斯卡金像獎最佳外語片；電影編劇為《搶救雷恩大兵》羅伯特羅達特，主角是柯林佛斯《金牌特務》與馬提亞斯修奈爾《丹麥女孩》。

《庫爾斯克號:深海救援》，故事改編自俄羅斯潛艇“K-141庫爾斯克號”災難事故。當時進行作戰訓練的庫爾斯克號內魚雷自爆，造成潛艇內部重大傷亡，118名船員僅剩23名倖免逃過爆炸，艦艇沉沒在巴倫支海2000呎深處；岸上的家人不斷拼命地與官僚鬥爭，船員們依靠僅存的糧食與氧氣等待救援。電影將於2019年1月25日在台上映。

(中時 )