國民老公李尚允看LV展兼圈粉 雨中送暖大獻暖男力

韓星李尚允選穿整套黑色西裝現身LV展覽開幕酒會，帥氣模樣引發場邊不少粉絲尖叫。（季志翔攝）

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圖說2：女星楊丞琳以一頭妹妹瀏海新髮型，搭配LV 2019早春系列裝束現身會場。（陳張眾攝）
Ella陳嘉樺換上LV 2019早春低胸女裝，自稱本日造型為「小露性感死隨興帥」。（陳張眾攝）
男星張軒睿選穿整套品牌2019早春星空圖騰丹寧系列裝束出席，直說對自己非常具有挑戰性。（季志翔攝）
女星温貞菱以一襲品牌2019早春裙裝俏麗現身。（陳張眾攝）

在韓國素有「國民老公」之稱的男星李尚允（前譯：李相侖），今受法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）之邀，現身《時空・錦・囊》展覽開幕酒會。身著全套黑色西裝現身的他，帥氣模樣引發在場等候粉絲一陣尖叫聲，而歐爸也發揮暖男圈粉力，送上滿滿笑容之餘，還不忘感謝大家的支持，並請在場的大家要多注意自己的健康及保暖。

坦言曾在5年前與父母一起同遊台灣的他，自稱此次來台也吃了不少美食，還配合展覽主題，分享了自己的對旅行的見解，笑說旅行可以令自己細細回憶過去的時間。至於自己入手的第一個LV單品，則是與好朋友共同入手的護照夾，還在上面燙印了自已的英文姓名縮寫，當被問到即將到來的耶誕節有何計畫，他則笑回會在工作中過度，更公布了明年新作品的規劃。

而同場嘉賓楊丞琳，亦像是坐上時光機般，以一頭妹妹瀏海造型現身，笑說：「彷彿回到我的小時候。」她笑說，嶄新的造型連楊媽媽也認不出來，更坦言需要習慣一陣子，但應該不會留太久。16歲就已經出道的她，換上新髮型外，也預計將在跨年時走上街頭，與眾人一同分享倒數初體驗。身為品牌好友的她，曾多次受LV之邀參觀秀場及工坊，對品牌箱包的製作過程並不陌生，甚至收藏了一枚工匠給她的釘子，也直稱此次的展覽就如同是逛完一場很棒的旅行一般。

今晚開幕酒會，更聚集了包括女星Ella陳嘉樺、温貞菱及男星張軒睿等人，一同見證LV的時尚之旅。

(中時 )

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