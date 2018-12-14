控劉強東「折磨」她4小時 受害女大生竟是鋼琴家

2018年12月14日 20:32 中時電子報 蔡曉婷

華爾街日報報導劉強東事件。（圖／翻攝自《華爾街日報》官網）

大陸媒體報導劉強東設性侵案。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

京東集團CEO劉強東今年8月在美捲入一起性侵女大生疑雲，傳聞近日調查即將結束，起訴與否結果將出爐，近來女方律師Wil Florin頻透過外媒吐露案情細節，10日Wil Florin又接受《華爾街日報》專訪，稱受害女大生家境好，是一名鋼琴家，當晚她遭劉強東折磨4小時的內情也曝光。

據《華爾街日報》報導，Wil Florin說這名女大生今年21歲，當晚聚餐她被安排坐在劉強東旁邊，結束後劉強東一度想將她帶回豪宅，該女則堅持要回公寓，劉強東便留助理和司機在車上，和女方進入公寓，劉強東洗過澡後全裸躺在床上，強行想和該女發生關係，女大生說：「他抓住我的肩膀，所以我無法動彈」，而劉強東最後還是得逞，並將體液留在床單和女方肚子上。

對此，劉強東透過律師Jill Brisbois強調，自己並沒做出不當行為，因案件還在司法調查中，無法公開回應此事，等調查結束、所有證據披露，大家會明白他是無辜的，Jill Brisbois更表示，女方的訊問內容「充滿未經證實的訊息」，盼大眾能等待檢方的決定出爐。

(中時電子報)